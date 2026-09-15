Michelle Hunziker über mögliche dritte Hochzeit

In Italien wird bereits eifrig spekuliert, ob Michelle Hunziker ihren neuen Partner Giulio Berruti heiraten wird. Was sie dazu sagt - und wieso sie nicht über seinen öffentlichen Beinamen «Dr. Love» lachen kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker bleibt zu Hochzeitsgerüchten mit Giulio Berruti zurückhaltend.

Sie betont, Liebe müsse beschützt werden, um nicht zu sterben.

Das Paar ist seit acht Monaten zusammen, offizielles Foto im August.

Nach zwei gescheiterten Ehen halten sich die Gerüchte um eine neue Hochzeit von Michelle Hunziker (49). Angesprochen auf eine mögliche Trauung mit dem Zahnarzt Giulio Berruti (41) wiegelt die Moderatorin im «Bild»-Interview jedoch ab: «Mein Gott, so was wird erzählt? Ich schweige und geniesse.»

«Ich hoffe, dass wir noch ganz lange zusammen sein werden»

Ihre bewusst gewählte Zurückhaltung begründet sie mit der Sorge um ihr persönliches Glück: «Wenn man glücklich ist, aber zu viel darüber redet, dann gibt es Missverständnisse und es kommt irgendwann zum Streit. Ich habe immer Angst, dass es Unglück bringt, wenn man zu viel über seine Liebe spricht. Liebe muss man beschützen, sonst stirbt sie.» Ihre Zurückhaltung erklärte sie so: Deshalb könne sie nur sagen: «Wenn du neben jemandem einschlafen kannst, während er dich umarmt, ist das ein ziemlich gutes Zeichen. Wir sind jetzt acht Monate zusammen und ich hoffe, dass wir noch ganz lange zusammen sein werden.»

Trotz des neuen Liebesglücks stört die dreifache Mutter ein Detail in der Berichterstattung: Den von manchen Medien genutzten Spitznamen «Dr. Love» für ihren Partner findet sie unpassend. «Ich weiss, es ist part of the game, aber ich finde es nicht sonderlich nett. Aber er ist entspannt und nimmt es mit Humor», so Hunziker

Für ihn riss sie alle Schutzpanzer ein

In einem Gespräch mit der italienischen «Vanity Fair» hatte die Moderatorin bereits über ihre neue Liebe geschwärmt: «Bei ihm fühle ich mich sicher. Ich schlafe wunderbar.» Dass sie ruhig schlafen könne, wertet sie als positives Signal: «Es ist so wichtig für mich, in den Armen eines Mannes einschlafen zu können. Das heisst, dass es mir wirklich gut geht und ich nicht in Alarmbereitschaft bin.» Gegenüber dem Magazin «Chi» erklärte sie, sie habe bei ihm all ihre Schutzpanzer und «all die Mauern, die ich um mich herum errichtet hatte, eingerissen».

Heute würde sie ihrem jüngeren Ich raten: «Nimm dir mehr Zeit für dich selbst und versuche nicht immer, dem Partner zu helfen», wie sie nun «Bild» noch offenbarte. Denn Menschen würden sich nicht ändern. Deshalb laute ihr Tipp: «Sei lieber mit einer Person zusammen, bei der du von Anfang an weisst: Der ist gut für mich, der behandelt mich gut. Aber das weiss man einfach noch nicht, wenn man jung ist.»

Im August teilte Michelle Hunziker das erste offizielle Pärchenfoto mit ihrem Schatz auf Instagram. Auf dem Bild sitzen die beiden eng umschlungen am Strand und schauen in die Kamera. Auch an der Hochzeit von Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti war Berruti dabei – oder zumindest am Tag danach. «Trotz Auroras Einladung entschied sich Giulio aus Rücksicht auf die Familie, erst nach der Hochzeit, am Morgen des 5. Juli, zu uns zu stossen», erklärte die Moderatorin der italienischen «Vanity Fair» im Nachhinein.