Seit Anfang November kann man die Schweizer «Bachelorette» in Deutschland streamen – auf Schweizerdeutsch, ohne Synchronisation. Die deutsche Podcasterin Jenny Jennster hat mit der Show so ihre Mühe.

Darum gehts Podcasterin Jenny Jennster versucht sich in Schweizerdeutsch

Anlass ist ihre Reaktion auf die Schweizer «Bachelorette»

Laut den Fans klingt es eher, als würde sie Niederländisch sprechen

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit drei Jahren führt sie gemeinsam mit der Schweizer Moderatorin Gülsha Adilji (41) den Podcast «Extrem Therapie». Mit Jenny Jennsters Schweizerdeutsch ist es allerdings noch nicht so weit her. In einem selbstironischen Instagram-Video demonstriert sie ihre Schweizerdeutsch-Künste. Eins ist wohl klar: Mit dem Sprechen klappt es noch nicht so gut wie mit dem Verstehen.

Der Anlass für das Video: die Podcasterin schaut derzeit die Schweizer Show «Die Bachelorette» mit Reality-Star Ariel (23), die man seit Anfang des Monats auf RTL+ zu sehen ist. An «Die Bachelorette» hat sie allerdings noch ein paar Fragen. Damit diese auch wirklich ankommen, stellt sie diese kurzerhand auf Schweizerdeutsch.

«Bin bitzli schockiert»

«Ich bin die Bachelorette am Luegen, und ich hab Fragen», sagt Jenny Jennster in ihrem besten Schweizerdeutsch. «Wieso genau hat es ein KI-Intro?» Ausserdem wundert sie sich über scheinbare Schweizer Eigenheiten: «Warum müsst ihr immerzu den Kanton nennen? Und: Wieso hat so crazy Männer in dem Fall? Ich hab nüt verstanden bis jetzt und ich bin bitzli schockiert von den Männern.»

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Was sie gar nicht «feiere», sei der Sprecher. «Ich habe nicht verstanden in dem Fall, warum der Sprecher einen KI-Text hat, und der Text ist so schlecht gewesen. Es ist wirklich PEINLECH», ahmt Jennster am Ende Ariels berühmte Catchphrase nach. «Ich hab's nicht verstanden, denn es gibt ja super Autoren – ‹uu-krass!› – und ich kann nicht verstehen, wieso man einen KI-Text ausgewählt hat.»

«Bis jetzt finde ich es peinlich»

Jennsters erstes Fazit zur Sendung: «Wie soll ich sagen. Ich bin eine Stunde am Gucken und bis jetzt find ich's peinlich.» Allerdings bleibe sie fürs Erste dabei. «Und ich hoffe eben auch, dass ich mein Schweizerdeutsch verbessern kann.» Zur Instagram-Story schreibt sie: «Wenn ich nach dieser Story nie wieder in die Schweiz einreisen dürfte, könnte ich es verstehen.»

Nachdem sie ihr eigenes Videos angeschaut hat, kann Jennster nicht glauben, «wie schlecht es tönt. Ich hab gedacht, dass ich besser Schweizerisch sprechen könnte, aber nein. Nüt! Schad!» Fans hätten ihr rückgemeldet, dass es mehr wie «Holländisch» klinge.

In den Kommentaren nimmt man es mit Humor. «Bitte beim nächsten Mal eine Triggerwarnung für alle Schweizer ankündigen», schreibt ein User scherzhaft. «Netter Versuch, aber wirklich nicht Schweizerdeutsch», kommentiert ein anderer. «Ob es auch so tönt, wenn wir Schweizer probieren, richtiges Hochdeutsch zu reden?», fragt sich eine Followerin belustigt.