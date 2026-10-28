Kein Sex vor der Kamera, kein Onlyfans, aber vielleicht nochmals ein Kind mit dem Ex: Bachelorette Ariel packt im Podcast «Die Thronfolge» aus.

Darum gehts Ariel lehnt Sex vor laufender Kamera und Onlyfans ab, Fussbilder schliesst sie aber nicht aus

Trotz kompliziertem Verhältnis kann sich Ariel ein zweites Kind mit Ex Giuliano Hediger vorstellen

Ariel sagt, jeder Mann gehe irgendwann fremd und Menschen seien nicht für Monogamie geschaffen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Ariel (23) sucht derzeit in der Sendung «Bachelorette» im Fernsehen nach der grossen Liebe. Die Baslerin fiel bereits in früheren Reality-Formaten wie dem «Dschungelcamp» durch ihre direkte Art auf und ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Nun ist Ariel zu Gast im Podcast «Die Thronfolge» von Dara Masi (33) und Karin Bearpark (27) und spricht offen über verschiedene pikante Themen.

Ein klares No-Go

Bereits im Vorfeld stellte Ariel klar, dass bei ihrer Staffel sexuell nichts passieren werde. Auch im Podcast bekräftigt sie ihre Haltung: «Ich verurteile niemanden, aber ich finde es peinlich, wenn man vor laufender Kamera, ohne Zensierung vögelt.» Das gehe ihrer Meinung nach «gar nicht».

Ebenso deutlich positioniert sie sich gegen Plattformen wie Onlyfans. Zwar könne am Ende jede Frau selbst entscheiden, aber «ich halte nichts davon und finde nicht, dass es normalisiert werden soll, dass man sich für Geld auszieht». Und diese Einstellung habe sie nicht erst, seit sie Mutter ist: «Sonst hätte ich es schon längst gemacht – ich weiss schliesslich, wie viel Geld ich damit verdienen könnte.»

Anders sehe die Sache bei Fussbildern aus, schliesslich seien ihre Füsse ohnehin im Fernsehen zu sehen. Sie bekomme täglich Anfragen für Fussbilder und enthüllt weiter, dass sie «noch nie» einen Mann gehabt habe, «der keinen Fussfetisch hatte».

Zweites Kind mit dem Ex?

Das Verhältnis zu Giuliano Hediger, dem Vater ihrer zweijährigen Tochter Ileyna, gilt als kompliziert und war wiederholt von öffentlichen Auseinandersetzungen begleitet. Dennoch schliesst Ariel ein zweites gemeinsames Kind nicht aus – nach dem Vorbild von US-Star Khloé Kardashian (42), die trotz Trennung erneut ein Kind mit Tristan Thompson (35) bekam.

Sollte sie zu einem späteren Zeitpunkt Single sein, dennoch aber einen Kinderwunsch verspüren, könne sie sich diesen Schritt mit Hediger durchaus vorstellen: «Das haben wir beide gesagt.»

Zweifel an der Monogamie

Auch beim Thema Treue redet Ariel Klartext. Sie ist überzeugt, dass jeder Mann irgendwann fremdgeht. Darin sieht sie aber kein rein männliches, sondern ein grundsätzliches Problem: Menschen seien schlichtweg nicht für die Monogamie geschaffen.