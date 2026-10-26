Nach dem Dschungelcamp-Rummel und ihrem Kultspruch «peinleeech» steht Ariel nun selbst im Zentrum: Auf 3+ entscheidet die Baslerin ab 26. Oktober, wer von den 21 Männern nach Hause fliegt und wer in Thailand bleiben darf.

Darum gehts Ariel (23) startet am 26. Oktober auf 3+ als «Bachelorette»

Die Baslerin wurde durch Reality-TV und Dschungelcamp bekannt

In Thailand buhlen 21 Männer um sie; sie sucht Kinderliebe und Ruhe

Saskia Schär Redaktorin People

«Ich bin die beste ‹Bache­lorette›, die es je gab!» Diese Ansage macht Reality-TV-Star Ariel (23) vor dem Start der neuen Staffel gegenüber den Kollegen der «Glückspost» und setzt damit den Ton für die kommenden Wochen. Bescheidenheit ist eine Zier, die Baslerin bleibt davon verschont. Ob man ihre krawallige und direkte Art mag oder nicht, eines muss man ihr lassen: Sie hat Erfolg damit.

Mit ihren 23 Jahren hat sie bereits bei einem guten Dutzend Reality-TV-Formaten teilgenommen, dafür gar Preise abgesahnt. Ausserhalb der Reality-TV-Bubble erlangte sie erst durch ihre Teilnahme im RTL-Dschungelcamp 2026 grosse Bekanntheit – und wie!

So manch ein Zuschauer empfand durch ihre ständige Konfrontation mit Mitcamper Gil Ofarim regelrecht Mitleid mit dem Sänger – trotz seines Davidstern-Skandals. Sein Titel Dschungelkönig wird daher von vielen auf das Konto von Ariel verbucht.

Nun wird sie selbst zu einer Art Königin, darf über das Schicksal von 21 Männern entscheiden. Zumindest, was ihr Verbleiben in der Villa in Thailand betrifft, wo die Kandidaten um die Gunst der Neo-«Bachelorette» und alleinerziehenden Mutter buhlen. Gemeinsam mit dem Schweizer Reality-Darsteller Giuliano Hediger hat sie die zweijährige Tochter Ilenya, die sie für die Dreharbeiten nach Asien begleitete.

«Sei schlau, stell dich dumm»

Die Baslerin weiss, wie man im Gespräch bleibt und Schlagzeilen produziert. Wie viele erfolgreiche Frauen im Showbusiness – sei es Verona Pooth (58), Paris Hilton (45) oder Evelyn Burdecki (38) – setzt sie ganz auf das Konzept «Sei schlau, stell dich dumm». Man erinnere sich dabei an ihre «Die Erde ist flach»-Aussage. Die Quoten geben ihr Recht. Mit ihrem «peinleeech» hat sie bereits jetzt Kultstatus erreicht, vertreibt mittlerweile gar Merchandise mit dem für sie so charakteristischen und stark betonten «ch» ausgesprochenen Wort.

Mit Blick auf die neue Staffel stellt sich nicht nur die Frage, mit welchen neuen Sprüchen sie um die Ecke kommt, sondern vielmehr, ob sich unter den 21 liebeshungrigen, oder vielleicht auch famehungrigen Männern tatsächlich einer finden lässt, der ihr gewachsen ist.

Da sie selbst laut und temperamentvoll ist, wünscht sie sich einen ruhigeren und vor allem kinderlieben Partner an ihrer Seite, der mit beiden Beinen im Leben steht und bei dem sie runterfahren kann. Ob sich dieser im Reality-TV finden lässt, zeigt sich ab 26. Oktober um 20.15 Uhr auf 3+. Blick tickert die erste Folge am Montagabend live.