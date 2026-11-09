Bei «Bachelorette» Ariel stehen wegen ihrer Wortwahl gleich zwei Kandidaten auf der Abschussliste: Der eine redet zu «erwachsen», der andere kommt nicht ohne «Bro» und «Alter» aus.

Darum gehts Bei der Bootsparty massiert Diego Ariel mit Honig statt Öl, sie nennt die Aktion grusig und peinlich

Ariel kritisiert Diego, weil er sie «Alter» nennt und oft «Bro» sagt

Beim Date fällt Adrian mit «turbulent» auf, Ariel findet ihn unauthentisch und schickt ihn heim

Saskia Schär Redaktorin People

Was wäre eine «Bachelor»- oder «Bachelorette»-Show ohne Bootsparty? In der aktuellen Staffel ist das in Folge drei der Fall. Dort sollen die Kandidaten allerdings nicht nur feiern, sondern auch die Bachelorette verführen – zumindest wäre das das Ziel des Spiels. Die jungen Männer ziehen dabei einen Gegenstand aus einem Korb und müssen damit Ariel (23), die mit verbundenen Augen dasitzt, von ihren Flirtkünsten überzeugen.

Gelingen will das fast keinem. Den Vogel schiesst aber eindeutig Kandidat Diego (23) ab, der sich über das gezogene Massageöl freut. Erst als er es bereits zwischen seinen Händen verrieben hat, realisiert er, dass es sich nicht um Öl, sondern Honig handelt. Seinen Plan zieht er dennoch durch, massiert Ariel kurzerhand den Arm mit Honig ein. Das gefällt ihr aber so gar nicht, sie nennt es «grusig» und «nicht charmant».

«So spricht man nicht mit einer Frau»

Kein Wunder also, spricht sie die Situation in der Nacht der Rosen erneut an: «Das ist das Peinlichste, was dir hätte einfallen können.» Diego sieht das anders und meint, es würden ihm da noch peinlichere Dinge einfallen. Aufgrund von Ariels Gesichtsausdruck schiebt er dann hastig noch eine Entschuldigung nach: «Alter, das war ein Fehler». Ariel gefällt Diegos Ausdrucksweise überhaupt nicht: «Ich bin nicht Alter. Ich bin Ariel. Das ist noch etwas, was ziemlich peinlich ist. Und Bro bin ich auch nicht». Das Wort «Bro» – kurzform von Brother, also Bruder – habe sie von ihm ziemlich oft gehört. «So spricht man nicht mit einer Frau.»

«Deine Wörter sind so lustig»

Ob es Diego, der die Diskussion mit Ariel noch kurz weiterführt, mit seiner Wortwahl in die nächste Runde schafft, darf man anzweifeln. Die Auflösung erfolgt in der kommenden Folge.

Wer dann definitiv nicht mehr zu sehen sein wird, ist Kandidat Adrian (21). Er hat keine Rose von der Baslerin erhalten. Auch bei ihm stört sich Ariel an der Wortwahl. «Deine Wörter sind so lustig», fällt sie ihm bei einem Zweierdate ins Wort, als er «turbulent» sagt. Später erklärt sie ihre Aussage vor der Kamera folgendermassen: «Adrian will mir einfach sehr gefallen, und er meint, ich finde es attraktiv, wenn er so erwachsen redet.»

Seine Wortwahl und sein «erwachsenes» Gerede legt sie ihm in der Nacht der Rosen als unauthentisch aus. «Ich möchte meine Worte mit Bedacht wählen und dadurch auch mehr Gewicht dahinter verursachen», erklärt er. Das überzeugt Ariel nicht, sie schickt ihn nach Hause. Anders als Diego widerspricht er ihr nicht, gibt ihr später gar recht. «Wenn sie sagt, ich habe eine andere Wortwahl – das ist so. Ich habe auch einen anderen Background als die meisten von hier.»