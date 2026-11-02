Ariel spielt in der Villa der Kandidaten Mäuschen. Was sie dort hört, missfällt ihr derart, dass einer der Kandidaten sogleich seinen Koffer packen muss. Auch trifft sie auf einen alten Bekannten, der sie vor ein Rätsel stellt.

Darum gehts Ariel hört Gespräche heimlich mit und wirft einen Kandidaten noch vor der Nacht der Rosen raus

Daniel bedankt sich auf Instagram für den gut bezahlten Thailand-Urlaub, Ariel kontert öffentlich

Kandidat Lionel irritiert Ariel mit seiner Art und seiner Geheimniskrämerei

Saskia Schär Redaktorin People

Ariel (23) macht in der zweiten Folge von «Bachelorette» kurzerhand Nägel mit Köpfen und schmeisst einen der Kandidaten noch vor der Nacht der Rosen raus. Den ganzen Tag über hat sie die Gespräche der 18 Jungs insgeheim mitverfolgt und somit das eine oder andere erfahren, was ihr so gar nicht passt.

Insbesondere an den Aussagen von Kandidat Daniel (28) stört sie sich. So meint er im Gespräch mit Bruder Elias (23) – es kämpfen beide um Ariel –, er wisse, was eine Frau hören wolle, und sobald er einmal ein Einzelgespräch mit der Bachelorette habe, würde er sie schon von sich überzeugen. Das gefällt der Baslerin so gar nicht. «Warum ist der so arrogant?» Nur, weil er einmal in einer TV-Show gewesen sei, habe er keinen Grund, sich wie ein Megastar aufzuführen. «Sobald er seinen Mund aufmacht, kommt nur Scheisse raus», so Ariel. Sein Verhalten benennt sie mit dem für sie so typischen Wort «peinlich».

Als sie am Abend auf die Männergruppe trifft, erzählt sie, alle Gespräche gehört zu haben, und erklärt dann: «Daniel, pack deine Koffer und geh. Der Flughafen ist nicht weit von hier, gute Heimreise.» Die Abfuhr kommt für ihn ebenso überraschend wie für seinen Bruder Elias.

Der Schlagabtausch geht auf Instagram weiter

Seinen Rauswurf will er erst gar nicht so richtig hinnehmen und noch mal mit Ariel reden – die anderen Kandidaten erklären ihm aber, sie sei in ihrer Anweisung sehr klar gewesen. «Ich trage hier ein bisschen die Show und dann ... also voll dumme Entscheidung, aber egal», so der Österreicher. Seine Einstellung wurde ihm schliesslich zum Verhängnis: Daniel sah die Sendung lediglich als Show und nicht als ehrlichen Versuch, die Liebe zu finden. Zudem lässt sich eine Ariel ungern das Rampenlicht stehlen.

Einen Ausschnitt der Rauswurfszene postete der Instagram-Account von «realityswitzerland». Der ausgeschiedene Daniel kommentiert darunter: «Gott sei Dank! Danke für den gut bezahlten Thailand-Urlaub.» Das lässt Ariel nicht unkommentiert, schreibt daraufhin, sie kenne seine Gage. Auch auf ihrem eigenen Instagram-Account legt sie nach, macht sich erneut über seine Entlöhnung lustig und meint, dass seine Reise nach Thailand länger dauerte, als sein Aufenthalt vor Ort. Zudem sei er ihr nach dem Rauswurf den Tränen nah nachgerannt und habe sich erklären wollen.

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Wie sehr man sich in sechs Jahren doch verändern kann

Ein weiterer Kandidat, der bei Ariel auf wenig Gegenliebe stösst, ist Lionel (23). Er hat mit 17 Jahren seine Unschuld an die Baslerin verloren – wofür er «sehr dankbar» ist – und hat sich in den sechs Jahren derart verändert, dass sie ihn erst nicht wiedererkennt. Lionel versäumt es allerdings, ihre frühere Bekanntschaft zu erwähnen. Erst als Ariel selbst ein Licht aufgeht und sie ihn darauf anspricht, rückt er mit der Sprache raus. Das entsprechende Gespräch kann man unter dem Label «unangenehm» ablegen; wie eigentlich jede Unterhaltung zwischen den beiden. Schliesslich kürzt Ariel das Ganze ab: «Vor sechs Jahren haben wir uns kennengelernt. Der Funke ist damals nicht übergesprungen, und jetzt ist er auch nicht übergesprungen. Darum habe ich leider keine Rose für dich.»

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«Die Bachelorette» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen auf oneplus verfügbar.