TV-Hammer um Ariel: Wie RTL bekanntgibt, wird die Schweizer Bachelorette-Staffel auch in Deutschland ausgestrahlt. Stellt sich die Frage: Wie wollen die Deutschen das Schweizerdeutsch verstehen? Blick hat bei den Sendern nachgefragt.

Darum gehts RTL+ zeigt erstmals ein 3+-Original: Ariels «Bachelorette»

Gesprochen wird Schweizerdeutsch, mit Untertiteln

Ab 5. November in Deutschland; oneplus legte fast 30 Prozent zu

Fynn Müller People-Redaktor

Bachelorette Ariel (23) polarisiert. Weit über die Schweizer Landesgrenze hinaus. Seit ihrer Teilnahme im Dschungelcamp Anfang 2026 sind auch die Deutschen von der Baslerin angetan.

Jetzt das: Wie RTL in einer Mitteilung schreibt, wird der Sender die aktuelle «Bachelorette»-Staffel mit Ariel in Deutschland ausstrahlen. Noch nie lief ein Original von 3+ im Nachbarland. Gesprochen wird Schweizerdeutsch, mit hochdeutschen Untertiteln.

Mega-Coup für Schweizer Sender

Bei 3+ knallen die Korken. «Dass RTL+ unsere Bachelorette nach Deutschland holt, ist ein Meilenstein für 3+. Das unterstreicht die Attraktivität unserer Eigenproduktionen. Für unser Publikum ändert sich nichts: In der Schweiz bleibt jede Folge auf 3+ und oneplus zu sehen», schreibt Malte Probst, Leiter TV National von CH Media, in einer Medienmitteilung.

Auch in der Schweiz läuft die Staffel mit Ariel richtig gut. In der Woche vom 26. Oktober bis 1. November hatte der Streamingdienst oneplus fast 30 Prozent mehr aktive Abonnenten als in jeder anderen Woche seit dem Start. Knapp die Hälfte schaute «Die Bachelorette Schweiz».

Schweizerdeutsch auf RTL

Wie kommen die Deutschen mit dem Baseldeutsch von Ariel klar? Auf Anfrage von Blick sagt Miriam Martino, Leiterin Eigenproduktionen TV National bei CH Media: «Die Staffel läuft in Deutschland im Schweizer Originalton mit hochdeutschen Untertiteln, die RTL+ erstellt. Auf eine Synchronisation haben wir bewusst verzichtet. Denn genau der Dialekt macht die Sendung aus und gibt ihr ihre Authentizität und ihren ganz eigenen Charme. Wir freuen uns, dass das deutsche Publikum sie genau so erleben kann, wie sie für die Schweiz produziert wurde.»

Auch inhaltlich bleibt alles beim Alten. «Das deutsche Publikum sieht dieselben Folgen, die auch das Schweizer Publikum auf oneplus und 3+ kennt, ergänzt nur durch die Untertitel. Unsere Produktion schafft es ohne inhaltliche Anpassungen über die Landesgrenze. Das ist ein schöner Meilenstein für 3+ und für Schweizer Unterhaltung.»

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Ob man sich vorab Sorgen machte, dass die Deutschen kein Wort verstehen? Martino dazu: «Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie das deutsche Publikum auf Schweizerdeutsch reagiert. Gleichzeitig war für uns klar, dass der Dialekt bleibt, denn er gehört zur Identität der Sendung. Dank der hochdeutschen Untertitel können alle der Handlung problemlos folgen. Und mit Ariel steht eine Frau im Mittelpunkt, die in beiden Ländern ein bekanntes Gesicht ist.»

In Deutschland gibts neue Folgen ab dem 5. November jeweils donnerstags, exklusiv auf RTL+. In der Schweiz sind sie 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung auf oneplus verfügbar und laufen montags um 20.15 Uhr auf 3+. Das Finale steigt am Montag, 14. Dezember, um 20.15 Uhr auf 3+ und oneplus.