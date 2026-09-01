Zwei Tage nach dem Tod von Harald V. hat Norwegen landesweit Trauergottesdienste abgehalten. In Asker nahmen König Haakon, Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus teil. Ein Mitglied blieb der Kirche fern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegens König Harald V. starb am Freitag mit 89 Jahren

500 Trauernde fanden keinen Platz im Gottesdienst in Asker

57. Hochzeitstag des verstorbenen Königs wurde besonders gewürdigt

Die norwegische Königsfamilie hat am Sonntag in der Kirche von Asker an einem Trauergottesdienst für Harald V. (†89) teilgenommen. Der neue König Haakon VIII. (53), seine Mutter Königin Sonja (89), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) waren anwesend, wie die Zeitung «Dagbladet» berichtet und Fotos zeigen. Nicht anwesend war Königin Mette-Marit (53). Sie erholt sich noch immer von ihrer Lungentransplantation im Juni und kann aus gesundheitlichen Gründen nur bedingt an Terminen teilnehmen.

Ebenfalls abwesend war Prinzessin Märtha Louise (54), die Schwester des neuen Königs, sowie ihre drei Kinder. Auch ihr Ehemann Durek Verrett, der sich erst kürzlich einer Nierentransplantation unterzogen hatte, fehlte. Laut norwegischen Medien hat die Prinzessin zu ihrem Fehlen am Gedenkgottesdienst ihres Vaters nichts sagen wollen.

Vor dem Gottesdienst begrüsste die Familie Propst Øyvind Stabrun und Gemeindepfarrerin Ida Buen Hanevold. Sonja wurde von der Pfarrerin umarmt. Nach dem Gottesdienst zeigte sie sich sichtbar bewegt und bedankte sich mit den übrigen Angehörigen bei den Geistlichen, wie der Sender NRK berichtet. Für die Königin war es der erste offizielle Auftritt nach dem Tod ihres geliebten Mannes, mit dem sie am Samstag ihren 58. Hochzeitstag gefeiert hätte. Etwa eine Stunde nach Beginn verliess die Familie die Kirche.

Rund 500 Menschen fanden keinen Platz

Vor dem Gebäude bildeten sich lange Schlangen. «Dagbladet» zufolge standen die ersten Trauernden bereits am frühen Morgen an. Die Polizei teilte mit, dass rund 500 Menschen keinen Platz in der Kirche fanden. Das Königspaar wohnt auf dem Anwesen Skaugum nur wenige hundert Meter entfernt.

Die Königshausexpertin Caroline Vagle beobachtete die Ankunft laut «Dagbladet» vor Ort. Die Familie habe deutlich gezeichnet gewirkt, besonders Sonja. Aufgefallen sei ihr ausserdem die veränderte Rangfolge bei der Begrüssung: König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra stehen jetzt vor der Königinwitwe.

0:51 König Haakon spricht zum Volk: «Für sie hatte er besonderen Platz im Herzen»

Gottesdienste in allen Domkirchen

Die norwegische Kirche hatte landesweit zu Trauergottesdiensten eingeladen. Nach Angaben von NRK fanden sie in sämtlichen Domkirchen statt, unter anderem in Bergen, Bodø, Hamar, Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim und Tønsberg. Fast alle begannen zur gleichen Zeit.

Im Osloer Dom nahmen Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und mehrere Regierungsmitglieder teil, darunter Aussenminister Espen Barth Eide, Gesundheitsminister Jan Christian Vestre und Kulturministerin Lubna Jaffery. Dompropst Pål Kristian Balstad eröffnete den Gottesdienst mit den Worten, dieser Sonntag sei anders, eine Familie habe ihren Ehemann, Vater, Grossvater und Schwiegervater verloren.

In Molde wurde eine eigens verfasste Hymne uraufgeführt. Der Dichter Edvard Hoem habe den Text innerhalb eines Tages geschrieben, die Melodie stamme von dem Musiker Henning Sommerro, sagte Bischöfin Ingeborg Midttømme dem Sender. Der Tod des Königs liege erst kurz zurück, viele hätten dazu beigetragen, dass der Gottesdienst würdig ausfalle.