Einen Tag nach dem Tod von Harald V. hat das norwegische Königshaus auf Instagram an dessen Hochzeitstag erinnert. Harald und Sonja hätten am Samstag ihren 58. Jahrestag gefeiert. Der Beitrag zeigt mehrere Bilder des Paares.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald V. von Norwegen stirbt mit 89 Jahren am Freitag

Er starb einen Tag vor seinem 58. Hochzeitstag mit Königin Sonja

Das Paar hat zwei Kinder und ist fünffacher Grosselternteil

Am Freitag verstarb König Harald V. von Norwegen im Alter von 89 Jahren. Nur einen Tag später hätte er allen Grund zum Feiern gehabt – seinen 58. Hochzeitstag mit seiner geliebten Sonja. Nun trauert Königswitwe Sonja um ihren geliebten Ehemann. Der Palast veröffentlichte zur sogenannten Engelshochzeit des Paares mehrere Fotos des Königspaares aus den vergangenen Jahrzehnten.

Im Beitrag steht ein Zitat des Königs aus dem Jahr 2013. Damals sprach Harald von seiner Überzeugung, niemand könne ein Leben ohne Liebe führen. Ein Leben lang hätten die beiden einander zur Seite gestanden, heisst es weiter. An diesem Tag erinnere man auch an die Liebe, die sie über sechs Jahrzehnte geteilt hätten.

Zu sehen ist unter anderem eine Aufnahme aus jungen Jahren, auf der sich das Paar bei den Händen hält. Andere Aufnahmen zeigen das Paar bei Urlauben im Schnee und auf einem Boot. Auch ein Foto ihrer Hochzeit vom 29. August 1968 ist in der Reihe zu sehen. Unterlegt ist die Bildergalerie mit dem Song «I Will Always Love You» von der nur wenige Tage vor dem König verstorbenen US-Sängerin Dolly Parton (†80).

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Getraut im Osloer Dom

Harald und Sonja gaben sich vor 58 Jahren im Osloer Dom das Jawort. Der Hochzeit war eine lange Wartezeit vorausgegangen. Neun Jahre lang hielt das Paar seine Beziehung geheim, weil Haralds Vater – König Olav V. (1903–1991) – ihm die Erlaubnis zur Ehe der bürgerlichen Sonja Haraldsen nicht erteilen wollte. Erst als ihm sein Sohn im Alter von 30 Jahren erklärte, er werde seine geliebte Sonja heiraten oder ansonsten für immer ledig bleiben, lenkte sein Vater ein.

In einem Interview beschrieb Königin Sonja später, wie sehr diese Zeit an ihr gezehrt habe. Keinem Menschen tue es gut, so lange unter derartigem Druck zu stehen, sagte sie damals. Daran habe man den Rest seines Lebens zu tragen.

Aus ihrer Liebe gingen zwei Kinder hervor: der nun amtierende König Haakon und dessen Schwester Prinzessin Märtha Louise. Die beiden haben ihre Eltern zu fünffachen Grosseltern gemacht.

Goldene Hochzeit vor acht Jahren

Am 13. Juni dieses Jahres hatte das Paar in Stockholm an den Feierlichkeiten der Goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares teilgenommen. Die eigene Goldene Hochzeit hatten Harald und Sonja 2018 mit einem Festgottesdienst im Osloer Dom begangen. Die damalige Bischöfin Kari Veiteberg hob laut NTB bei dieser Gelegenheit hervor, wie unterschiedlich die beiden seien und wie sehr sie sich gerade dadurch ergänzten. Der König galt als begeisterter Sportler, Sonja als Liebhaberin von Natur und Kunst.

Wahrscheinlich sei die Familie nicht in allem einer Meinung, sagte Veiteberg damals. Doch man sehe, dass sie zusammenstehe, und man höre, dass sie gut übereinander spreche.