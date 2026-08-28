Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald von Norwegen starb am 28. August mit 89 Jahren

Er erlitt eine bakterielle Blutinfektion und schlief friedlich ein

35 Jahre lang amtete er als König, die Nachfolge tritt sein Sohn Haakon an

Silja Anders Redaktorin People

König Harald von Norwegen ist am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte der Palast am Freitagmorgen mit. Der Monarch soll friedlich eingeschlafen sein, nachdem er im Spital zuletzt wegen einer bakteriellen Blutinfektion behandelt worden war.

Kurz darauf erreichen die ersten Beileidsbekundungen aus der Welt das norwegische Königshaus.

Erling Haaland (26)

Neben den norwegischen Royals ist Erling Haaland wohl die berühmteste Person aus dem skandinavischen Königreich. Auf Instagram richtet der Fussball-Star jetzt persönliche Worte an den am Freitag verstorbenen Monarchen: «Es war eine Ehre, Sie kennezulernen».

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Bundespräsident Guy Parmelin

Aus der Schweiz werden Kondolenzbekundungen nach Norwegen geschickt. Bundespräsident Guy Parmelin schreibt auf X: «Tief betrübt über den Tod von Seiner Majestät König Harald. Im Namen des Bundesrates und des Schweizer Volkes spreche ich dem Königshaus und dem norwegischen Volk mein herzlichstes Beileid aus. Er wird für seine standhafte Führung und seinen hingebungsvollen Dienst an seinem Land in Erinnerung bleiben.»

König Carl Gustaf von Schweden (80)

«Mit grosser Trauer habe ich die Nachricht vom Tod unseres lieben Freundes, König Harald, erhalten. Die Lebensgeschichte von König Harald ist aussergewöhnlich. Nachdem er in seiner Kindheit die Härten von Krieg und Exil ertragen hatte, konnte er mit seiner Familie in ein freies Norwegen zurückkehren und die bemerkenswerte Entwicklung des Landes im Lauf des 20. Jahrhunderts miterleben, bevor er seinem Vater als König von Norwegen nachfolgte», heisst es auf der Website des schwedischen Palasts. «Sowohl als Staatsoberhaupt als auch als erfolgreicher Sportler war er ein herausragender Repräsentant seines Landes. Er gab ‹alles für Norwegen›.» Der Tod von König Harald trifft die Schweden besonders hart, denn sie sind mit dem norwegischen Königshaus eng verbunden. König Carl Gustaf schreibt weiter: «König Harald war mir, meiner Familie und Schweden über all die Jahre ein guter Freund. Viele in unserem Land trauern nun um König Harald. Heute möchten meine Familie und ich Königin Sonja unser tief empfundenes Beileid aussprechen. Ich wünsche meinem lieben Patensohn Haakon, der nun die Nachfolge seines Vaters als Staatsoberhaupt antritt, viel Erfolg und Glück in der wichtigen Rolle, die vor ihm liegt, im Dienste unserer Brudernation und ihres Volks.

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König Frederik von Dänemark

Auch König Frederik (58) und Königin Mary von Dänemark (54) sprachen den Norwegern ihr Beileid aus. Auf ihrer Website und dem Instagram-Account der dänischen Royals veröffentlichten sie einen persönlichen Brief an Haakon, der nun König von Norwegen ist: «Lieber Haakon. Mit grosser Trauer haben wir vom Tod deines Vaters, seiner Majestät König Harald, erfahren. Wir senden unsere wärmsten Gedanken und unser Beileid an Tante Sonja, an dich und Mette-Marit und an deine ganze Familie. Dein Vater hat meiner Mutter und uns beiden viel bedeutet. Mit seinem warmen und trockenen Sinn für Humor und seiner unerschütterlichen Ruhe schaffte Onkel Harald es, dass man sich in seiner Gegenwart wohl und entspannt fühlte. Er war ein aussergewöhnlicher Mann mit einem Leuchten in seinen Augen und einem grossen Herzen. 35 Jahre lang war König Harald eine starke, verbindende Persönlichkeit für das norwegische Volk. Er verband Pflicht und Verantwortung mit Präsenz und Mitgefühl. Er wurde wie kaum ein anderer geschätzt und wird von vielen vermisst werden. Das Band zwischen Dänemark und Norwegen ist stark. Seit Generationen sind unsere Familien und unsere Länder eng miteinander verbunden. Dein Vater wird ein Symbol für das bleiben, was uns verbindet. Du trittst nun dein Amt als König an. Wir wissen, dass du diese Aufgabe mit derselben Ehre und Würde ausüben wirst wie dein Vater. Mögen Glaube, Hoffnung und Liebe dich begleiten und dir Kraft auf deinem Weg geben.»

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König Willem Alexander und Königin Máxima der Niederlande

«Die Nachricht vom Tod Seiner Majestät König Harald V. von Norwegen hat uns zutiefst betrübt. Die Erinnerung an unsere besondere Freundschaft mit ihm werden wir immer in unseren Herzen tragen. König Harald diente seinem Land mit Liebe, Stolz und Hingabe. Die Zeit, die wir gemeinsam damit verbrachten, Oslo und den Norden zu erkunden, war wahrlich unvergesslich. Wir sind auch dankbar dafür, wie sehr er die Niederlande und das niederländische Volk ins Herz geschlossen hat. In dieser traurigen Zeit sind unsere Gedanken bei Königin Sonja, der norwegischen Königsfamilie und dem norwegischen Volk. König Harald wird für seine Freundschaftlichkeit und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, in Erinnerung bleiben. Danke für alles», schreiben König Willem Alexander (59) und Königin Máxima der Niederlande (55) auf Instagram.

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König Charles und Königin Camilla

Die britischen Royals trauern ebenfalls auf Instagram um den verstorbenen König Norwegens. König Charles (77) und Königin Camilla (79) schreiben: «Mit tiefster Trauer haben meine Frau und ich vom Tod meines lieben Cousins, König Harald von Norwegen, erfahren. Fünfunddreissig Jahre lang diente König Harald seinem Volk mit unerschütterlichem Engagement und führte Norwegen mit Herzlichkeit und Bescheidenheit durch Zeiten grosser Veränderungen. Während Norwegen um den Verlust einer so herausragenden Persönlichkeit trauert, gedenkt meine gesamte Familie gemeinsam eines sehr geliebten Königs und Freundes, dessen Freundlichkeit, Mitgefühl und tiefes Pflichtbewusstsein über das Meer und über Jahrzehnte hinweg nachhallten. Das Vereinigte Königreich und Norwegen verbinden besonders enge historische und familiäre Bande, wobei Grossbritannien 1905 als eines der ersten Länder die norwegische Unabhängigkeit anerkannte und diplomatische Beziehungen aufnahm. Diese besonderen Bindungen wurden während der schrecklichen Prüfungen des Zweiten Weltkriegs noch weiter gestärkt und trugen dazu bei, unsere beiden Länder miteinander zu verbinden. Die Königin und ich sprechen Königin Sonja und ihrer gesamten Familie unser tiefstes und aufrichtigstes Beileid aus, da Großbritannien in dieser Zeit eines so herzzerreissenden Verlusts die Trauer Norwegens teilt.» König Charles und König Harald waren Cousins zweiten Grades.