Hier kann sich das Volk von König Harald V. verabschieden

Norwegen kann sich persönlich von König Harald V. verabschieden: Bis zur Beisetzung wird der Sarg in der Schlosskapelle in Oslo aufgebahrt. Wann das Publikum eintreten darf, will das Königshaus noch bekannt geben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald V. (†89) wird in der Osloer Schlosskapelle aufgebahrt

Beisetzung mit Trauerzug, privater Zeremonie und traditionellem Königssalut geplant

Neuer König Haakon VIII. (53) regiert mit Wahlspruch «Alles für Norwegen»

Der Sarg von König Harald V. (†89) wird bis zum Tag der Beisetzung in der Schlosskapelle des Osloer Königsschlosses öffentlich zugänglich sein. Wer sich persönlich verabschieden will, kann dort in gewissen Zeitfenstern langsam am Sarg vorbeigehen. Die Termine, an denen die Kapelle für die Öffentlichkeit geöffnet sein wird, will das norwegische Königshaus später bekannt geben, wie es auf seiner Internetseite mitteilt.

Aufgebahrt wird der Sarg auf einem purpurfarbenen Katafalk, geschmückt mit dem Familienkranz sowie den norwegischen Reichsinsignien – der Königskrone, dem Reichsschwert, dem Zepter und dem Reichsapfel. Offiziersanwärter der drei Kriegsschulen aus Oslo, Bergen und Trondheim übernehmen die Ehrenwache an den Seiten. Bevor der Sarg in die Schlosskapelle überführt wird, können Angehörige und Vertraute vorerst im Roten Salon des Schlosses Abschied nehmen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kondolenzbücher und Trauergottesdienste im ganzen Land

Auch abseits der Hauptstadt gibt es Möglichkeiten zur Anteilnahme: In Rathäusern und Domkirchen in ganz Norwegen liegen physische und digitale Kondolenzbücher auf. Sämtliche Kirchen bleiben bis zur Beisetzung geöffnet.

Der neue König Haakon (53) empfängt am Samstag zusammen mit seiner Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), erste offizielle Delegationen zu Kondolenzbesuchen.

Am Sonntag finden ab 11 Uhr in allen Domkirchen Trauergottesdienste statt (im Nidarosdom in Trondheim um 17 Uhr), wobei die Feiern aus Oslo und Trondheim live übertragen werden.

So läuft der Tag der Beisetzung ab

Wann Harald konkret beigesetzt wird, wird noch bekannt gegeben. Der Tag beginnt nach den Plänen mit einer privaten Andacht in der Schlosskapelle für die engsten Angehörigen. In einem grossen Trauerzug wird der Sarg dann zum Trauergottesdienst im Osloer Dom gebracht, anschliessend begleitet ein deutlich kleinerer Zug ihn weiter zur Schlosskirche von Akershus. Dort findet eine private Zeremonie für die Familie, europäische Royals und wenige Vertreter des Staates statt.

Beigesetzt wird Harald V. der Tradition entsprechend in einem Sarkophag in der Krypta des Doms. Anschliessend wird ein doppelter Königssalut geschossen. Das Königsschiff Norge gibt das Pfeifsignal «pip over», das sonst anzeigt, dass der König das Schiff verlassen hat. Diesmal steht es dafür, dass der alte König gegangen ist. Dann treten der neue König und seine Familie auf den Schlossbalkon, um die Menschen zu grüssen. Danach ist ein Empfang für Vertreter des offiziellen Norwegen, ausländische Gäste und Angehörige geplant.

Keine Krönung für Haakon VIII.

Harald V. starb am Freitagmorgen um 6.35 Uhr im Alter von 89 Jahren im Rikshospitalet in Oslo, nachdem er dort rund anderthalb Wochen behandelt worden war. Mit seinem Tod ging die Krone unmittelbar an Kronprinz Haakon (53) über, seine Ehefrau ist jetzt Königin Mette-Marit (53). Ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra rückt an die erste Stelle der Thronfolge und trägt nun den Titel Kronprinzessin.

Am Freitagvormittag wurde bekannt, dass der neue Monarch als Haakon VIII. regieren und den Wahlspruch «Alles für Norwegen» beibehalten wird. Gekrönt werden muss der neue König nicht, dafür legt er in den nächsten Tagen einen Eid vor dem Parlament ab. Auch eine erste Rede des neuen Königs wird es demnächst geben.