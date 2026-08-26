Erneute Transplantation bei den norwegischen Royals

Überraschende Nachrichten aus Norwegen: Mit Durek Verrett hat sich ein weiteres Mitglied des erweiterten Königshauses einer Organtransplantation unterzogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Durek Verrett, Ehemann von Märtha Louise, erhielt in Oslo eine neue Niere

Die Transplantation wurde nach jahrelangem Warten erfolgreich durchgeführt

Im Juli erhielt Mette-Marit eine neue Lunge, König Harald erkrankt

Saskia Schär Redaktorin People

Durek Verrett (50), der Ehemann der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (54), hat gemäss der Zeitung «VG» ein neues Organ erhalten. Konkret handelt es sich dabei um eine Niere, wie das Paar über seine Managerin Carina Scheele Carlsen bekannt gibt. Der Transplantation hat er sich im Universitätsklinikum in Oslo unterzogen. Jahrelang hätten die beiden auf eine neue Niere gewartet und seien nun «unglaublich erleichtert», dass die Operation erfolgreich verlaufen ist.

«Zuallererst sind wir unendlich dankbar dafür, dass jemand bereit war, eine Niere zu spenden», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung des Paares. «Es ist schwer, in Worte zu fassen, was ein solches Geschenk bedeutet. Die neue Niere hat Durek eine zweite Chance gegeben, und das werden wir niemals als selbstverständlich ansehen», schreiben sie. Die beiden bitten für die kommende Zeit um Privatsphäre und Ruhe und werden keine weiteren Kommentare mehr abgeben.

Auch sie hat ein Spenderorgan erhalten

Bei den norwegischen Royals hat es somit innerhalb weniger Monate gleich zwei Transplantationen gegeben. Im Juni/Juli erhielt die an chronischer Lungenfibrose erkrankte Kronprinzessin Mette-Marit (53) eine neue Lunge. Vom Eingriff erholt sie sich noch immer und nimmt derzeit an keinen öffentlichen Terminen teil.

Auch König Harald V. (89) hat derzeit mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Der Monarch liegt mit einer bakteriellen Infektion in eben jenem Spital, in dem sich Verrett der Transplantation unterzogen hatte. Das Land bangt um seinen beliebten König.