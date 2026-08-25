Den 25. Hochzeitstag von Haakon und Mette-Marit feiert das norwegische Königshaus auch auf Instagram. Zu einem Bild des Paares teilte der Hof emotionale Worte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegens Kronprinzenpaar feiert 25. Hochzeitstag privat auf ihrem Anwesen

Kronprinzessin Mette-Marit erholt sich von einer Lungentransplantation im Juni

König Harald V. (89) im Spital: Bakterielle Infektion, Zustand stabil

Der norwegische Palast feiert das 25. Ehejubiläum von Kronprinz Haakon (53) und Kronprinzessin Mette-Marit (53) auf Instagram. Zu einem Bild des royalen Paares heisst es: «Herzlichen Glückwunsch zum silbernen Hochzeitstag an das Kronprinzenpaar!» Das Königshaus fügte in dem Post mit einem Herz-Emoji hinzu: «Heute vor 25 Jahren, am 25. August 2001, gaben sich Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit im Osloer Dom das Ja-Wort. 25 Jahre Liebe, Familie und gemeinsames Leben.»

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Das Foto von Haakon und Mette-Marit wurde norwegischen Medienberichten zufolge vergangene Woche auf dem Anwesen des Kronprinzenpaares aufgenommen. Die Royals sind darauf Arm in Arm im Freien zu sehen. Haakon trägt ein hellblaues Hemd und eine dunkle Hose, seine Ehefrau einen hellgrünen Pullover und einen hellen langen Rock.

Der Palast beliess es allerdings nicht nur bei dem einen Foto, sondern lud später auch noch alte Schnappschüsse des Paares hoch. Zu sehen sind die beiden in jungen Jahren gemeinsam am Strand in Long Island, wie dem Post zu entnehmen ist. Gemeinsam mit Mette-Marits damals noch kleinem Sohn, Marius Borg Høiby (29), genossen sie einen einfachen Strandtag. Wüsste man nicht, um wen es sich auf den Fotos handelt, würde man kaum glauben, dass dies das künftige Königspaar Norwegens ist.

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Das grosse Fest wird verschoben

Die beiden werden ihre Silberhochzeit zunächst nur im engsten Familienkreis feiern. Wie Simen Løvberg Sund, leitender Kommunikationsberater am norwegischen Königshof, laut norwegischen Medien mitteilte, wird das Paar seinen 25. Hochzeitstag nicht mit einem öffentlichen Fest, sondern privat mit Angehörigen feiern. Eine grössere Feier wollen die Jubilare nachholen, sobald die Gesundheit der Kronprinzessin es zulässt. Sie erholt sich noch immer von ihrer im Juni durchgeführten Lungentransplantation. Dieser musste sie sich aufgrund ihrer chronischen Lungenfibrose unterziehen.

König Harald weiterhin im Spital

Doch die Kronprinzessin ist derzeit nicht die einzige Patientin unter den norwegischen Royals. Ihr Schwiegervater, König Harald V. (89), liegt seit mehreren Tagen mit einer bakteriellen Infektion im Krankenhaus. Über das Wochenende verschlechterte sich sein Zustand, inzwischen erhält der Monarch Antibiotika gegen eine bakterielle Infektion im Blut. Er spreche auf die Behandlung an, sein Zustand sei stabil, heisst es aus dem Palast.