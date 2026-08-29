Seit dem Tod seines Vaters am Freitag ist Haakon König. Seine erste offizielle Rede wird er am Samstagabend um 19 Uhr halten, teilt der Palast mit. Darin wird er seines verstorbenen Vaters gedenken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald V. von Norwegen stirbt am Freitagmorgen mit 89 Jahren

Sein Sohn Haakon (53) wird als König Haakon VIII. Nachfolger

Harald und Sonja hätten am 29. August ihren 58. Hochzeitstag gefeiert

Seit dem Tod seines Vaters Harald (†89) am Freitagmorgen ist Haakon (53) als König Haakon VIII. neues Staatsoberhaupt von Norwegen. Seine erste offizielle Ansprache an die Bevölkerung – eine Gedenkrede für den verstorbenen Monarchen – fand am Samstagabend um 19 Uhr statt.

Haakon würdigte in der Ansprache vor allem die fürsorgliche Erziehung seines Vaters. «Du hast uns alle unterstützt und für uns gesorgt», so der neue König. Auch dem norwegischen Volk dankte Haakon für dessen grosse Anteilnahme am Tod seines Vaters. «Es tröstet und stärkt uns, dass so viele Menschen mit uns trauern. Es war ergreifend und bewegend, den Palastplatz voller Menschen, Blumen und Lichter zu sehen. Vielen Dank.»

«Jetzt bin ich an der Reihe»

Während der Rede brach Haakons Stimme immer wieder. Der Tod seines Vaters nimmt ihn sichtlich noch immer mit. «Du warst ein herzlicher und humorvoller Grossvater, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann, ein grosszügiger Schwiegervater. Ein Bruder und Onkel, mit dem jeder gerne zusammen war.»

Seine eigenen Ziele als König sprach Haakon nicht an. Er sagte lediglich: «Jetzt bin ich an der Reihe. Mich erwartet eine grosse Aufgabe.»

Engelshochzeit ohne ihren Harald

König Harald war wegen eines Infektes bereits eineinhalb Wochen im Rikshospitalet in Oslo in Behandlung und kämpfte bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Am Donnerstag teilte der Palast mit, dass der Zustand des Monarchen «sehr ernst» sei. Keine 24 Stunden später wurde sein Ableben bekannt gegeben.

Besonders tragisch: Nur einen Tag später hätte der König gemeinsam mit seiner Ehefrau Sonja (89) den 58. Hochzeitstag – die sogenannte Engelshochzeit – gefeiert. Das Paar gab sich am 29. August 1968 in Oslo das Jawort. Anstatt die Liebe zu feiern, trauert die Königswitwe nun an ihrem Hochzeitstag um ihren verstorbenen Mann.