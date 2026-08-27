Norwegen sorgt sich um seinen König: Seit über einer Woche liegt der Monarch nun schon im Spital wegen einer Infektion mit Bakterien im Blut. Nun soll sich laut dem Palast der Zustand von König Harald weiter verschlechtert haben.

Silja Anders Redaktorin People

Der norwegische Palast teilte am Donnerstagmorgen mit, dass sich der Gesundheitszustand von König Harald (89) weiter verschlechtert habe. Sein Zustand wird als «sehr ernst» bezeichnet. Sowohl sein Sohn Kronprinz Haakon (53) als auch seine Ehefrau Königin Sonja (89) haben bis auf weiteres alle ihre Programme abgesagt.

Der König befindet sich seit über einer Woche im Spital, wo er wegen einer bakteriellen Infektion im Blut mit Antibiotika behandelt wird. Zunächst galt sein Zustand als stabil – bis jetzt. Zuvor musste der 89-Jährige wegen einer hämolytischen Anämie, einer Blutkrankheit, mit Kortison behandelt werden. Drei Tage in Folge besuchte sein Sohn ihn im Spital. Norwegen bereitet sich langsam aber sicher auf eine Zeit nach König Harald vor. Wie das norwegische Portal «VG» schreibt, machten sich sämtliche Familienmitglieder nach der Bekanntgabe des Palastes auf den Weg ins Spital, um an König Haralds Seite zu sein.

Haakon nimmt langsam seine Position ein

Während König Harald im Spital liegt, übernimmt Kronprinz Haakon inzwischen die Rolle als Regent. Die geplante Reise nach Trøndelag im September wird Königin Sonja wohl alleine antreten müssen.

König Harald sitzt seit 1991 auf dem norwegischen Thron. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit einer Infektion in Malaysia 2024 ist der Monarch auf einen Herzschrittmacher angewiesen.

Kronprinz Haakon muss in diesem Jahr nicht nur um seinen Vater bangen. Auch um seine Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit (53) stand es vor wenigen Monaten schlecht und sie benötigte dringend eine Lungentransplantation. Inzwischen befindet sie sich dank ihres neuen Organs aber auf dem Weg der Besserung und besuchte ihren Schwiegervater selbst im Spital. Dabei wurde sie von ihrem Sohn Sverre Magnus (20) begleitet.