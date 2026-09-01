König Harald starb am 28. August in den frühen Morgenstunden. Am Montag wurde er in der Schlosskapelle in Oslo aufgebahrt. Und dabei kam die gesamte Familie zusammen – inklusive Skandalsohn Marius Borg Høiby. Jetzt wird Haakon VIII. offiziell als König vereidigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald V. von Norwegen starb am 28. August mit 89 Jahren

Stiefenkel Marius Borg Høiby trug trotz Fussfessel den Sarg mit

Beerdigung am 9. September mit doppeltem Königssalut in Oslo

Silja Anders Redaktorin People

Am Freitag, 28. August, starb König Harald von Norwegen im Alter von 89 Jahren im Spital. Am 9. September soll seine Beerdigung folgen. In der Zwischenzeit ist der verstorbene Monarch in der Schlosskapelle in Oslo aufgebahrt.

Heute Dienstag wurde Haakon VIII. nun offiziell als neuer Monarch vereidigt. Um 13 Uhr legteer im norwegischen Parlament, dem Storting, den Eid auf die Verfassung ab. Dieser lautet: «Ich verspreche und schwöre, das Königreich Norwegen in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und seinen Gesetzen zu regieren, so wahr mir Gott, der Allmächtige und Allwissende, helfe!» Begleitet wurde der König von seiner Thronfolgerin Prinzessin Ingrid Alexandra. Die 22-Jährige wird ihren eigenen Eid in schriftlicher Form ablegen. Haakons Ehefrau Königin Mette-Marit wird aufgrund von Komplikationen ihrer Lungentransplantation nicht an der Vereidigung ihres Ehemannes teilnehmen, wie der Palast am Dienstagmorgen mitteilte.

1:35 Zeremonie in Oslo: Hier legt König Haakon VIII. Eid ab

Bereits gestern Montag trugen trugen verschiedene Familienmitglieder den Sarg den Roten Salon hin zur Kapelle. Haralds Sohn Haakon (53), der nun König ist, sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Sverre Magnus (20) und die Schwester des neuen Königs, Prinzessin Märtha Louise (54) waren ganz vorne am Sarg.

Die gesamte Familie ist versammelt

Eine Überraschung war dann aber die Anwesenheit von Marius Borg Høiby (29). Er durfte nicht nur zur Aufbahrung anwesend sein, sondern den Sarg seines Stiefgrossvaters sogar mittragen. Das ist nicht nur eine besondere Ehre für ihn, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Königsfamilie in dieser schweren Zeit enger denn je zusammenhält. Eigentlich sitzt Marius Borg Høiby nämlich derzeit mit Fussfessel auf Schloss Skaugum in U-Haft, beziehungsweise steht dort unter Hausarrest

1:12 Überraschender Auftritt: Marius Borg Høiby trägt König Haralds Sarg

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Gegenüber Blick gibt eine Quelle aus Norwegen sagt dazu Folgendes: «Die Frage, weshalb ein verurteilter Vergewaltiger den Sarg von König Harald V. mittragen durfte, spaltet das Volk. Die meisten finden, es ist eine Chance für die Familie zusammenzuwachsen. Sie symbolisieren Zusammenhalt in dieser traurigen Zeit. Andere hingegen finden es einen Hohn, dass Marius Borg Høiby das machen durfte. Da stellst sich schnell wieder das Gefühl ein, dass er von royalen Privilegien profitiert.»

Hinter dem Sarg laufen – Hand in Hand – Königin Mette-Marit (53) und die Witwe des verstorbenen Monarchen, Königin Sonja (89), die ihren Ehemann einen Tag vor ihrem 58. Hochzeitstag verlor.

Der Tag der Beerdigung

Bis zum 9. September kann sich das Volk in der Schlosskapelle zu bestimmten Zeiten von König Harald verabschieden. Aufgebahrt wird der Sarg auf einem purpurfarbenen Katafalk, geschmückt mit dem Familienkranz sowie den norwegischen Reichsinsignien – der Königskrone, dem Reichsschwert, dem Zepter und dem Reichsapfel.

Am Tag der Beerdigung werden die Angehörigen von König Harald sich in einer privaten Andacht in der Schlosskapelle versammeln. Anschliessend wird der Sarg in einen grossen Trauerzug durch die norwegische Hauptstadt zum Osloer Dom gebracht. Beigesetzt wird Harald V. der Tradition entsprechend in einem Sarkophag in der Krypta des Doms. Anschliessend wird ein doppelter Königssalut geschossen.