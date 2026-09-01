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«Für sie hatte er besonderen Platz im Herzen»
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König Haakon spricht zum Volk:«Für sie hatte er besonderen Platz im Herzen»

Mette-Marit bleibt Vereidigung fern
Komplikationen nach Lungentransplantation bei der neuen Königin

In Norwegen wird heute der neue König vereidigt. Die neue Königin wird jedoch fehlen – wegen gesundheitlicher Komplikationen.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Grosse Sorge um Königin Mette-Marit.
Foto: IMAGO/PPE

Der neue König Haakon von Norwegen wird am Dienstagnachmittag in Oslo vereidigt. Einmal mehr wird er dabei jedoch nicht auf seine Frau Mette-Marit zählen können. Die kämpft derzeit mit Komplikationen infolge ihrer Lungentransplantation vom Juni. Das teilt der Palast am Dienstagmorgen mit. Aus diesem Grund wird sie nicht bei der Vereidigungszeremonie anwesend sein.

Gleichzeitig will der Palast beruhigen und zitiert im Statement daher den Lungenfacharzt Are Holm vom Rikshospitalet: «Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach einer Lungentransplantation Komplikationen auftreten. Auch die Königin hatte seit der Operation, zuletzt heute, bereits einige Komplikationen. Daher muss sie den ganzen Tag über überwacht werden.»

Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) wird ihren Vater bei der Vereidigung begleiten. Ebenfalls anwesend werden Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus (20) sein.

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Mehrere Absagen

Infolge einer chronischen Lungenfibrose unterzog sich Mette-Marit im Juni einer Lungentransplantation, muss sich seither schonen und erholen. Aus diesem Grunde musste sie bereits zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen fernbleiben. Auch die Feierlichkeiten zu ihrem 25. Hochzeitstag am 25. August fanden nur im privaten Kreis statt; eine grössere Feier soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Bei dem Trauergottesdienst für den am Freitag verstorbenen König Harald V. in Asker war Mette-Marit ebenfalls nicht zugegen. Damit war sie allerdings nicht das einzige royale Mitglied, das fehlte: Auch Prinzessin Märtha Louise sowie ihre drei Kinder wurden bei dem Gedenkgottesdienst nicht gesehen.

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