König Harald starb am 28. August in den frühen Morgenstunden. Am Montag wurde er in der Schlosskapelle in Oslo aufgebahrt. Und dabei kam die gesamte Familie zusammen – inklusive Mette-Marits Skandalsohn Marius Borg Høiby.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald V. von Norwegen starb am 28. August mit 89 Jahren

Stiefenkel Marius Borg Høiby trug trotz Fussfessel den Sarg mit

Beerdigung am 9. September mit doppeltem Königssalut in Oslo

Silja Anders Redaktorin People

Am Freitag, 28. August, starb König Harald von Norwegen im Alter von 89 Jahren im Spital. Am 9. September soll seine Beerdigung folgen. In der Zwischenzeit ist der verstorbene Monarch in der Schlosskapelle in Oslo aufgebahrt.

Durch den Roten Salon hin zur Kapelle trugen verschiedene Familienmitglieder den Sarg. Haralds Sohn Haakon (53), der nun König ist, sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Sverre Magnus (20) und die Schwester des neuen Königs, Prinzessin Märtha Louise (54) waren ganz vorne am Sarg.

Die gesamte Familie ist versammelt

Eine Überraschung war dann aber die Anwesenheit von Marius Borg Høiby (29). Er durfte nicht nur zur Aufbahrung anwesend sein, sondern den Sarg seines Stiefgrossvaters sogar mittragen. Das ist nicht nur eine besondere Ehre für ihn, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Königsfamilie in dieser schweren Zeit enger denn je zusammenhält. Eigentlich sitzt Marius Borg Høiby nämlich derzeit mit Fussfessel auf Schloss Skaugum in U-Haft, beziehungsweise steht dort unter Hausarrest.

Hinter dem Sarg laufen – Hand in Hand – Königin Mette-Marit (53) und die Witwe des verstorbenen Monarchen, Königin Sonja (89), die ihren Ehemann einen Tag vor ihrem 58. Hochzeitstag verlor.

Der Tag der Beerdigung

Bis zum 9. September kann sich das Volk in der Schlosskapelle zu bestimmten Zeiten von König Harald verabschieden. Aufgebahrt wird der Sarg auf einem purpurfarbenen Katafalk, geschmückt mit dem Familienkranz sowie den norwegischen Reichsinsignien – der Königskrone, dem Reichsschwert, dem Zepter und dem Reichsapfel.

Am Tag der Beerdigung werden die Angehörigen von König Harald sich in einer privaten Andacht in der Schlosskapelle versammeln. Anschliessend wird der Sarg in einen grossen Trauerzug durch die norwegische Hauptstadt zum Osloer Dom gebracht. Beigesetzt wird Harald V. der Tradition entsprechend in einem Sarkophag in der Krypta des Doms. Anschliessend wird ein doppelter Königssalut geschossen.