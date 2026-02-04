Ist die Familie des letzten Schahs im Iran bald wieder an der Macht? Cyrus Reza Pahlavi, der älteste Sohn von Mohammad Reza Pahlavi und Kaiserin Farah Pahlavi gilt für manche als Hoffnungsträger. Ein Überblick, wer alles zur Familie gehört, die bis 1979 regierte.

Der letzte Schah des Iran: Mohammad Reza Pahlavi

Mohammad Reza Pahlavi (†60) war der älteste Sohn von Reza Pahlavi. Reza Pahlavi wurde nicht etwa in eine Herrscherdynastie hineingeboren, sondern stammte aus einfachen Verhältnissen. Er begann als Aushilfe in der Kantine der persischen Kosakenbrigade, wurde über die Jahre zum Kommandeur der Brigade und später Premierminister von Persien. Nach einem Militärputsch und der Absetzung des damaligen Schahs wurde Reza Pahlavi 1925 zum neuen Schah im Iran ernannt. Wenige Tage später ernannte man den damals sechsjährigen Mohammad Reza Pahlavi zum Kronprinzen.

Die erste Frau und das erste Kind des Schahs: Prinzessin Fausia von Ägypten und Prinzessin Shahnaz Pahlavi

Mit gerade einmal 19 Jahren heiratete Kronprinz Mohammad Reza im März 1939 Prinzessin Fausia von Ägypten, eine Tochter des damaligen ägyptischen Königs. Im Oktober 1940 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt: Prinzessin Shahnaz Pahlavi.

Als Reza Pahlavi im Zuge des Zweiten Weltkriegs von den Briten gezwungen wurde, abzudanken, folgte Mohammad Reza Pahlavi auf den Thron und Fausia von Ägypten wurde an seiner Seite Königin. Prinzessin Shahnaz aber blieb das einzige Kind dieser Ehe – und weil Frauen in der Thronfolge nicht vorgesehen waren, trennte sich das Paar 1945; die Ehe wurde drei Jahre später geschieden.

Fausia kehrte 1945 nach Ägypten zurück, heiratete vier Jahre später erneut und bekam nochmals zwei Kinder, Nadia und Mohammed. Sie starb im Juli 2013 im Alter von 91 Jahren. Prinzessin Shahnaz Pahlavi blieb im Iran bis zur islamischen Revolution 1979. Sie hat drei Kinder aus zwei Ehen. Gemäss mehreren Medienberichten soll die heute 85-Jährige in der Schweiz leben.

Die zweite Frau des Schahs: Prinzessin Soraya

1951 heiratete Schah Mohammad Reza die Deutsch-Iranerin Soraya Esfandiary Bakhtiary (†69). Diese erhielt damit den Titel einer Prinzessin und wurde fortan als «Kaiserliche Hoheit» angesprochen. Diese Ehe aber blieb kinderlos und wurde 1958 ebenfalls geschieden.

Nach ihrer Scheidung kehrte Soraya nach Deutschland zurück, war unter anderem mit Maximilian Schell und Gunter Sachs liiert und wurde Schauspielerin. Zuletzt lebte sie in Paris – in der gleichen Stadt also wie Farah Diba, die dritte Ehefrau des Schahs. Bis zum Tod Sorayas 2001 sollen die zwei Frauen jedoch keinen Kontakt gehabt haben.

Die dritte Ehefrau des Schahs: Farah Diba

Im Jahr nach der Scheidung heiratete der Schah zum dritten Mal, dieses Mal die 19 Jahre jüngere Farah Diba (85). Die beiden hatten sich in Paris kennengelernt, wo Farah Diba – ihr Grossvater war persischer Botschafter in Russland und den Niederlanden – Architektur studierte und wo der Schah auf Staatsbesuch war. Neben der Familie kümmerte sich Farah Diba, die 1967 zur Kaiserin gekrönt wurde, vor allem um Projekte im Bereich Bildung, Gesundheit, Sport und Kultur – und wurde in den 1960er-Jahren weltweit als Stilikone und «Jackie Kennedy des Mittleren Ostens» gefeiert.

Ab den 1970er-Jahren gab es im Iran jedoch immer mehr Proteste gegen den Schah und seine Familie, was in der ausländischen Wahrnehmung lange Zeit keine Beachtung fand. Grund dafür war der autokratische Herrscherstil des Schahs: Zwar führte er zahlreiche Reformen durch, um das Land zu modernisieren, und führte 1963 zum Beispiel das Frauenstimmrecht ein. Trotz der Annäherung an den Westen gab es jedoch keine Demokratie: Die Opposition wurde überwacht, Kritiker verhaftet, die Armee gegen den Widerstand eingesetzt. Die Unzufriedenheit war der Nährboden für die islamische Revolution, angeführt durch Ajatollah Khomeini, den geistlichen Führer der Schiiten im Iran.

1979 schliesslich musste der Schah mit seiner Familie flüchten – es war das Ende der Herrscherdynastie Pahlavi im Iran. 1980 starb der letzte Schah in Ägypten an den Folgen einer Krebserkrankung – und Kaiserin Farah Pahlavi wurde mit 41 Jahren zur Witwe und alleinerziehenden Mutter von vier Kindern:

Der älteste Sohn aus der Ehe des Schahs mit Kaiserin Farah Pahlavi: Cyrus Reza Pahlavi

Bereits zehn Monate nach der Hochzeit wurden Schah Mohammad Reza und Kaiserin Farah Pahlavi zum ersten Mal Eltern – der ersehnte Thronfolger Cyrus Reza Pahlavi (65) – meist einfach Reza Pahlavi genannt – kam 1960 zur Welt. 1967, als sein Vater und auch seine Mutter offiziell gekrönt wurden, erhielt auch Reza Pahlavi den Titel eines Kronprinzen verliehen, damals war er sieben Jahre alt. 1978 verliess er den Iran für die militärische Ausbildung und später ein Studium in Politikwissenschaften in den USA. 1980 wäre er nach dem Tod seines Vaters eigentlich dessen Nachfolger geworden, die entsprechende iranische Verfassung hatte nach der Revolution aber keine Gültigkeit mehr. Trotzdem verkündete er sich Ende Oktober 1980 offiziell zum neuen Schah Reza Pahlavi II.

Bis heute lebt Reza Pahlavi als Exil-Iraner in den USA. Dort heiratete er 1986 seine Frau Yasmine, mit der er die drei Töchter Noor (34), Iman (32) und Farah (22) hat.

Im Zuge der Proteste gegen das iranische Regime, die im Dezember 2025 erneut aufflammten und diesen Januar brutal niedergeschlagen wurden, unterstützte auch Reza Pahlavi die Demonstrierenden und positionierte sich als Lösung – als «ehrlicher Makler des Übergangs», wie er dem «Spiegel» sagte. Die Exil-Iraner in der Schweiz jedoch sind gespalten, ob er wirklich der richtige ist, wie der «Sonntagsblick» schreibt. Denn sein Vater und dessen autokratischer Herrscherstil sind alles andere als unumstritten. Und Nahost-Experte Reinhard Schulze urteilt gegenüber dem «Blick»: «Kaum jemand, selbst Trump nicht, traut ihm eine Führungsrolle in einer neuen Ordnung zu.»

Die älteste Tochter aus der Ehe des Schahs mit Kaiserin Farah Pahlavi: Farahnaz Pahlavi

Farahnaz Pahlavi (63) wurde 1963 als zweites Kind und erste Tochter des letzten Schahs und Kaiserin Farah Pahlavi geboren. Wie alle Kinder des Paares war sie in ihrer Kindheit häufig in den Medien zu sehen – etwa bei Winterferien in der Schweiz.

Nach dem Sturz des Schahs liess sich auch Farahnaz Pahlavi in den USA nieder, studierte dort Sozialarbeit und anschliessend Kinderpsychologie. Anders als ihr Bruder Reza hat sich Farahnaz aber inzwischen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – auch über ihre Familienverhältnisse gibt es keine offiziellen Angaben.

Der zweite Sohn aus der Ehe des Schahs mit Kaiserin Farah Pahlavi: Ali Reza Pahlavi

1966 kam das dritte Kind von Mohammad Reza und Kaiserin Farah Pahlavi zur Welt: Ali Reza Pahlavi (†44). Nach der Flucht aus dem Iran besuchte er die Schule in New York und studierte auch in den USA. 2011 nahm sich Ali Reza in Boston das Leben: Seine Partnerin Raha Didevar war damals schwanger; Tochter Iryana ist heute 14 Jahre alt.

Die zweite Tochter aus der Ehe des Schahs mit Kaiserin Farah Pahlavi: Leila Pahlavi

Schon zehn Jahre vor Ali Reza starb auch das jüngste Kind von Mohammad Reza und Kaiserin Farah Pahlavi. Die 1970 geborene Leila Pahlavi (†31) war gerade einmal neun Jahre alt, als die Familie aus dem Iran flüchten musste. Später ging sie in den USA zur Schule und studierte Literatur und Philosophie. 2001 fand man sie nach einer Überdosis tot in einem Hotelzimmer in London – Leila Pahlavi fand auf einem Pariser Friedhof ihre letzte Ruhe.

Die Enkelkinder von Schah Mohammad Reza Pahlavi und Kaiserin Farah Pahlavi

Die meisten Enkelkinder von Schah Mohammad Reza Pahlavi halten sich komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Einzig die drei Töchter von Reza Pahlavi zeigen sich in der Öffentlichkeit und nutzten ihre Instagram-Präsenz in den vergangenen Wochen auch, um die Proteste im Iran zu unterstützen.

Noor Pahlavi, die 1992 geboren wurde, studierte in den USA Psychologie und ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau sowie politische Aktivistin. Von ihrem Vater Reza Pahlavi wurde sie zur Thronfolgerin erklärt. Unklar ist, ob sie selbst Familie hat – zumindest finden sich in den sozialen Medien keine Hinweise darauf.

Ganz anders bei Iman Pahlavi, die 1993 geboren wurde und Psychologie sowie Kommunikationswissenschaften studiert hat. 2023 postete sie ihre Verlobung mit Bradley Sherman auf Instagram; letztes Jahr feierte sie eine grosse Hochzeit und begeisterte in ihrem Brautkleid von der Designerin Elie Saab.

Auch für die Jüngste der Familie, Farah Pahlavi, die 2004 zur Welt kam, war die Hochzeit ihrer älteren Schwester der «glücklichste Tag in ihrem Leben», wie sie in einem Instagram-Post schreibt. Darauf zu sehen: die ganze Familie vereint – inklusive Kaiserin Farah Pahlavi inmitten ihrer Enkeltöchter.