Altkönigin Sofía hat einen Trauergottesdienst für ihre Schwester Irene in Madrid besucht. Unterstützung bekam sie dabei unter anderem von ihren Enkelinnen Leonor und Sofía.

Darum gehts Das spanische Königshaus trauert um Irene von Griechenland, verstorben am 15. Januar.

Beisetzung erfolgt auf eigenen Wunsch in Griechenland neben ihren Eltern.

Der Sarg war in Madrid bis Samstagabend, 18 Uhr, öffentlich zugänglich. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das spanische Königshaus trauert um Irene von Griechenland (†83). Die jüngere Schwester von Spaniens Altkönigin Sofía (87) ist am 15. Januar in Madrid gestorben. Nach einer privaten Trauerfeier wurde am Samstag ein öffentlicher Gottesdienst in der griechisch-orthodoxen Kathedrale San Andrés y San Demetrio in der spanischen Hauptstadt abgehalten.

Sofía nahm mit ihrer Familie teil. Ihr Sohn König Felipe VI. (57) erschien mit Ehefrau Königin Letizia (53) und den Töchtern Prinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía (18). Beim Betreten der Kirche wurde Leonor dabei gesichtet, wie sie einen Regenschirm über sich und ihre Grossmutter hielt. Die Altkönigin hatte sich zudem bei ihrer Enkelin eingehakt. Auch Felipes Schwestern Elena (62) und Cristina (60) waren laut «El País» anwesend.

Laut der Zeitung ist der Sarg, der gegen halb zwölf Uhr eintraf und von einer Ehrenwache der Königlichen Garde empfangen wurde, bis Samstagabend um 18 Uhr in der griechisch-orthodoxen Kathedrale für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort wird es auch ein Kondolenzbuch geben.

Beerdigung in Griechenland

Wie «El País» weiter berichtet, wird Irene von Griechenland auf eigenen Wunsch neben ihren Eltern in den Gärten des Tatoi-Palasts beigesetzt. Königin Sofía, das Königspaar und ihre beiden Töchter werden am kommenden Montagmorgen deshalb nach Athen reisen, um Irene von Griechenland die letzte Ehre zu erweisen, wie der Palast bestätigte. Um 12 Uhr Ortszeit findet vor der Beisetzung eine Trauerfeier in der Kathedrale der Stadt statt, an der Vertreter mehrerer europäischer Königsfamilien teilnehmen werden.

Wer nicht an den Trauerfeierlichkeiten in Madrid und Athen teilnehmen wird, ist der emeritierte König Juan Carlos I. (88), Ehemann von Altkönigin Sofía. Laut «El País» hätten ihm seine Ärzte von einer anstrengenden Reise von seinem Wohnort Abu Dhabi nach Spanien und Griechenland abgeraten.

Auch einige Familienmitglieder von Kronprinz Pavlos von Griechenland (58) werden am Montag nicht anwesend sein, wie er auf Instagram mitteilt. Seine Ehefrau Marie-Chantal von Griechenland (57) kümmere sich demnach um ihre Mutter, die sich kürzlich in New York einer Operation unterzogen hätte. Auch die beiden Kinder Prinz Odysseas-Kimon (21) und Prinzessin Olympia (29) sind verhindert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Altkönigin sagte Termine ab, um bei ihrer Schwester zu sein

«Ihre Majestäten, der König und die Königin Sofía, bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland um 11:40 Uhr heute im Palacio de la Zarzuela in Madrid bekannt geben zu müssen», hiess es am 15. Januar laut der spanischen Zeitschrift «¡Hola!» in einer Mitteilung. Der Gesundheitszustand von Irene von Griechenland hatte sich zuletzt offenbar immer weiter verschlechtert. Wie das Magazin zuvor berichtet hatte, hatte Sofía Termine in dieser Woche abgesagt, um bei ihrer Schwester sein zu können.