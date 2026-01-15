Prinzessin Irene von Griechenland ist am 15. Januar 2026 im Alter von 83 Jahren im Zarzuela-Palast in Madrid verstorben. Königin Sofía wachte bis zuletzt an der Seite ihrer jüngeren Schwester.

Irene lebte seit 1981 mit Sofía im Zarzuela-Palast, kinderlos und unverheiratet

Silja Anders Redaktorin People

Die spanische Königsfamilie trauert um Prinzessin Irene von Griechenland. Die jüngere Schwester von Alt-Königin Sofía ist am Donnerstag, 15. Januar 2026, im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Zarzuela-Palast bestätigte ihren Tod in einer offiziellen Mitteilung: «Ihre Majestäten, die Könige, und Ihre Majestät, Königin Sofía, bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland um 11.40 Uhr heute im Palacio de la Zarzuela in Madrid bekannt geben zu müssen.»

Alt-Königin Sofía verliert letzten Geschwisterteil

Königin Sofía (87) wich ihrer Schwester in deren letzten Tagen nicht von der Seite. Laut der spanischen Zeitung «Hola» hatte die Monarchin bereits am 13. Januar ihre Termine abgesagt, um bei Irene zu bleiben. Seitdem verliess Sofia den Zarzuela-Palast nicht mehr, während der Gesundheitszustand ihrer Schwester immer kritischer wurde. Wie «Gala» berichtet, war dies ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit zwischen den beiden. Zuletzt wurden die Geschwister am 7. Februar 2025 in der Öffentlichkeit gesehen. Gemeinsam reisten sie nach Athen zur Hochzeit von Prinz Nikolaus von Griechenland (56) und Chrysi Vardinogiannis (44).

Mit dem Tod von Prinzessin Irene verliert Königin Sofía ihr letztes Geschwisterteil. Ihr Bruder Konstantin II., ehemaliger König von Griechenland, verstarb am 10. Januar 2023. Irene, die nie heiratete und kinderlos blieb, lebte seit 1981 mit ihrer Schwester im Zarzuela-Palast. Die Beziehung der beiden war eng und geprägt von gegenseitiger Unterstützung.

Irene war nicht nur ein Teil der griechischen Königsfamilie, sondern auch eine talentierte Musikerin. Als Schülerin der bekannten Konzertpianistin Gina Bachauer (†63) widmete sie sich mit Leidenschaft der Musik und arbeitete zeitweise selbst als Konzertpianistin. Ihre Melodien werden für ihre Verwandten und Freunde unvergessen bleiben und weiterhin nachhallen.