Der ehemalige spanische König Juan Carlos I. kritisiert in seinen neuen Memoiren ausgerechnet Prinzessin Diana. Die Fans der Königin der Herzen sind schockiert. Vor allem, weil sie sich gegen die Anschuldigungen nicht mehr wehren kann.

1/7 Altkönig Juan Carlos macht sich derzeit mal wieder keine Freunde. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Juan Carlos kritisiert Diana in Memoiren. Fans empört über Äusserungen

Ex-König dementiert Gerüchte über Affäre mit Diana und ihre Affären

Diana war viermal mit Familie im Sommerpalast der spanischen Königsfamilie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Altkönig Juan Carlos (87) erfreut sich sowieso schon nicht grösster Beliebtheit. Jetzt empört er vor allem Royal-Fans noch mehr. In seinen Memoiren, die demnächst erscheinen sollen, schiesst er nämlich scharf – und das ausgerechnet gegen Prinzessin Diana (1961-1997), die sogenannte Königin der Herzen.

Der in Ungnade gefallene einstige Monarch bezeichnet Prinzessin Diana in seinem Buch als «kalt, verschlossen, distanziert, ausser in Gegenwart von Paparazzi». Das entspricht so gar nicht dem Bild, welches die Öffentlichkeit eigentlich von der als warmherzig bekannten Ex-Frau von König Charles III. (76) hat. Ironischerweise tragen Altkönig Juan Carlos' Memoiren den Titel «Versöhnung». Seine Aussagen verleiten die Fans – vor allem jene von Prinzessin Diana – allerdings weniger dazu, ihm gegenüber versöhnlich gestimmt zu sein.

«Völlig unwürdig»

In den sozialen Medien ist die Empörung gross. «Das ist widerlich ... wirklich nicht nett», kommentiert ein Nutzer. Ein anderer meint: «Es ist völlig unwürdig». Das Hauptproblem der Fans: Prinzessin Diana kann sich gegen die Anschuldigungen von Juan Carlos nicht mehr wehren. Sie starb 1997 bei einem Autounfall in Paris.

Von 1975 bis 2014 sass Altkönig Juan Carlos auf dem spanischen Thron, bevor er dazu genötigt wurde, abzudanken, das Zepter an seinen Sohn König Felipe (57) abzugeben und ins Exil zu gehen. Angebliche Affärengerüchte um ihn und Prinzessin Diana dementiert Juan Carlos in seinen Memoiren ebenfalls. Als Teil der Royal Family besuchte Prinzessin Diana Juan Carlos mit ihrem Ehemann Prinz Charles – heute König Charles – sowie den gemeinsamen Söhnen Prinz William (43) und Prinz Harry (41) die spanischen Royals in den 1980er Jahren viermal im Sommerpalast auf Mallorca.

Spricht aus Juan Carlos der gekränkte Stolz?

Ein Kommentar auf X gibt auch an, dass Prinzessin Diana einst gesagt haben soll, dass sie sich in der Gegenwart von Altkönig Juan Carlos beizeiten unwohl fühlte, da er ständig mit ihr geflirtet haben soll. Viele Fans vermuten daher, dass aus dem einstigen Monarchen die Verbitterung spricht, dass Prinzessin Diana sich nie auf ihn einliess.