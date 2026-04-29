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Höre hier die neue Version von «Richi»!
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Premiere bei Blick:Höre hier die neue Version von «Richi»!

Premiere von Lied ohne SRF-Auswanderer
So tönt der neue «Richi» der Stubete Gäng

Die Stubete Gäng veröffentlicht ihren Hit «Richi» ohne die Stimme von SRF-Auswanderer Hermann Schönbächler. Dafür kommt gleich ein ganzer Chor hinzu.
Publiziert: 12:31 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Aurel (l.) und Moritz Hassler (r.) von der Stubete Gäng mit dem Star der neuen «Richi»-Version: Raffi Luthiger aus Flüelen UR.
Foto: Philippe Rossier

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stubete Gäng veröffentlicht neue Version ihres Hits «Richi» mit Chor
  • Wettbewerb mit über 3000 Einsendungen, Gewinner Raffael Luthiger aus Flüelen ausgewählt
  • 20 Fans im Studio, Premiere des Songs exklusiv bei Blick
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Michel ImhofTeamlead People

Die Suchaktion ist durch, jetzt ist das Ergebnis da: Die Stubete Gäng veröffentlicht die neue Version ihres Hits «Richi». Die Stimme von SRF-Auswanderer Hermann Schönbächler (59) wurde nach dessen Kritik ausgetauscht. Nun ist nicht nur der Gewinner der «Richi»-Suchaktion im Lied zu hören, sondern gleich ein ganzer Chor. Das neue Lied feiert seine Premiere bei Blick.

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«Wir haben so viele gute Einsendungen erhalten, dass wir fanden, dass wir die nicht einfach unbenutzt lassen können», sagt Stubete-Gäng-Sänger Moritz Hassler (39) im Gespräch mit Blick. «Also haben wir entschieden, möglichst viele der Einsendungen als Chor auf den Track zu nehmen.»

«Schnapsidee» setzte sich durch

Über 3000 Menschen haben an der «Richi»-Suchaktion teilgenommen und sich bei der Stubete Gäng mittels Whatsapp-Sprachnachricht um die Verewigung in ihrem Hit beworben. 20 davon wurden ins Studio der Stubete Gäng eingeladen, am Ende setzte sich Raffael «Raffi» Luthiger (17) aus Flüelen UR durch.

«Meine Bewerbung war eigentlich eine Schnapsidee», sagte er letzte Woche, als die Stubete Gäng ihn gemeinsam mit Blick überraschte. «Ich war mit fünf Freunden bei einem Kollegen zu Hause und wir hatten einige Getränke intus. Zu vorgerückter Stunde kam uns dann die Idee, uns bei der Stubete Gäng zu melden und uns als Richi-Schreihals zu bewerben. Dass jetzt plötzlich die Stubete Gäng bei mir daheim steht und mir sagt, ich habe gewonnen, hätte ich damals nie gedacht.»

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«Bewerbung war Schnapsidee»:Stubete Gäng überrascht neuen «Richi-Schreihals»

Aurel Hassler ist glücklich über neue Version

Nun ist er als Hauptstimme des Schreis «Richi, I ha gseit, du söusch di häbe» auf dem Titel verewigt – gemeinsam mit vielen anderen Fans der Stubete Gäng. Aurel Hassler (41) ist zufrieden mit der Besetzung: «Raffi ist wirklich ein super Typ. Er hat das Herz am rechten Fleck und es war schön, ihn zusammen mit seinen Eltern zu überraschen und ihn kennenzulernen», sagt er. «Das ist quasi eine Traumbesetzung. Manchmal bringt das Leben Freude auch über Umwege. Ich freue mich, dass er dabei ist.»

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Die neue Version von «Richi» ist ab sofort auch auf Streamingdiensten zu finden.

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