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Der Song «Richi» von Stubete Gäng
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«Baggert wie gestört»:Der Song «Richi» von Stubete Gäng

«Sobald wie möglich ersetze»
Jetzt äussert sich die Stubete Gäng zum «Richi»-Zoff!

Der Auswanderer Hermann Schönbächler kritisierte die Stubete Gäng für ihr Lied «Richi». Nun meldet sich die Band und kündigt Änderungen an.
Publiziert: 16:45 Uhr
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Die Stubete Gäng äussert sich zum Zoff um ihren Song «Richi».
Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hermann Schönbächler kritisiert Stubete-Gäng-Song «Richi» wegen Sohns Würdeverletzung
  • Stubete Gäng verspricht neue Version
  • Schweizer Eishockeynati beendet Nutzung des Songs, neuer Torsong geplant
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Der Auswanderer Hermann Schönbächler (59) liess vor knapp einer Woche seinem Unmut freien Lauf und wetterte gegen den Song «Richi» der Stubete Gäng. Dieser verletze die Würde seines Sohnes, da er den von Schönbächler in der SRF-Serie «Auf und davon» ausgesprochenen Ausruf «Jaa Richiii! I ha gseit, du söusch di guet häbe!» enthält. Nun wendet sich die Stubete Gäng direkt an die nach Kanada ausgewanderte Familie. Und kündigt eine neue Version ihres Hits an. 

«Liebi Familie Schönbächler

Natürlich respektiered mir üche Wunsch, dass am Hermann sini Stimm nümme Teil vo üsem Lied sell sii. Drum wärded mir die aktuelli Version sobald wie möglich dur eini ohni Hermann ersetze.

Üsi Absicht isch es nie öpper z verletze. Üsi Musig söll Mänsche zämebringe und Freud mache.

Liebi Grüess uf Kanada,
Stubete Gäng»

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Mehr dazu wolle man nicht sagen

Zum Statement stellt die Band ein Bild einer weissen Flagge, die als Zeichen für Kapitulation, Waffenstillstand oder Wunsch nach Verhandlungen steht. Weitere Angaben werde es in dieser Sache von der Stubete Gäng nicht geben, teilt Hitmill-Chef Roman Camenzind (50), auf Anfrage von Blick mit. Beim Label Hitmill stehen die Stubete Gäng, aber auch Acts wie Heimweh und Heimatliebi unter Vertrag. 

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Auch mit der von Schönbächler angeprangerten Verwendung als Torsong für die Schweizer Eishockeynati ist Schluss. Hier sei ohnehin schon vorher an einem neuen Song gearbeitet worden, der zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werde. Auch wann die neue Version vom Stubete-Gäng-Hit «Richi» vorgestellt wird, ist noch unklar. 

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