Die Schönbächler-Familie aus «Auf und davon» kritisiert Fanartikel, die ihr Kult-Zitat nutzen. Shops wie Galaxus und Brack haben Produkte vorerst aus dem Sortiment genommen. Co-Inhaber des Herstellers ist Zeki Bulgurcu. Er versteht die Aufregung nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Familie Schönbächler kritisiert Nutzung ihrer SRF-Zitate auf Merchandise-Produkten

Influencer Zeki Bulgurcu will Konflikt klären, Produkte eventuell aus Sortiment nehmen

Verkaufszahlen der Fanartikel sind tief, laut Hersteller Swissmeme War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Familie Schönbächler hat keine Freude daran, dass ihr Kult-Status auch 16 Jahre nach ihrem Auftritt in der SRF-Serie «Auf und davon» in der Schweiz in Song und Merchandise-Produkten weiterlebt – und zu Geld gemacht wird.

Die Familie der Kanada-Auswanderer hat in einem Facebook-Post gegen Fan-Artikel gewettert, die ohne ihre Erlaubnis oder jene von SRF Zitate der Serie verwenden würden. Gerade der Ausruf von Vater Hermann Schönbächler (59): «Jaa Richiii! I ha gseid, du söusch di guet häbe!» hat sich über die Jahre zum beliebten Meme entwickelt und wird auch auf Fan-Artikel gedruckt.

Online-Shops reagieren

Die Onlineshops Galaxus und Brack haben die «Richi»-Produkte nun vorläufig aus dem Sortiment genommen, wie sie gegenüber Blick bestätigen. «20 Minuten» hat zuerst darüber berichtet.

Co-Inhaber des Fanartikel-Herstellers Swissmeme ist der bekannte Influencer Zeki Bulgurcu (35). «Ich kann den grossen Wirbel, der jetzt entsteht, nicht verstehen», sagt er zu Blick. Die Fanartikel biete man bereits seit zwei Jahren an. «Mein Geschäftspartner hat mit SRF alle Rechte abgeklärt. Nun sieht es so aus, als ob das nicht der Fall wäre», führt er aus.

Da sich die Schönbächlers nun so an den Produkten stören, zeigt sich Zeki versöhnlich: «Wir werden Herr Schönbächler noch diese Woche kontaktieren, um herauszufinden, was ihn genau stört. Falls die Familie will, dass wir die Produkte aus dem Sortiment nehmen, werden wir das tun.» Zu den Produkten gehören unter anderem T-Shirts, Socken, Aufkleber und eine Geschenkbox.

Rein finanziell sei das absolut verkraftbar. «Die Verkaufszahlen sind relativ tief», so Zeki.

Ärger über Song der Stubete Gäng

In den Shops von Orell Füssli und Apfelkiste sind die Produkte nach wie vor verfügbar. Auch bei Brack und Galaxus könnten die Merchandise-Artikel ihr Comeback geben, sobald die offenen Fragen geklärt sind. Man steht in direktem Austausch mit Swissmeme.

Die Familie stört sich auch an einem Partysong der Stubete Gäng aus dem Jahr 2022, in dem der legendäre Satz von Hermann Schönbächler vorkommt. Trotz zahlreicher Versuche, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, werde ihre Geschichte immer wieder kommerziell ausgeschlachtet, sagen die Schönbächlers. «Wir haben nie einen monetären Anteil erhalten», schreiben sie und bezeichnen den Song «Richi» der Stubete Gäng als «absoluten Höhepunkt der Respektlosigkeit».

Das Management der Stubete Gäng hat auf die Anfrage von Blick bisher nicht reagiert.



