SRF-Auswanderer wüten gegen die Stubete Gäng

Die Familie Schönbächler tobt: In einem giftigen Facebook-Post wirft sie der Stubete Gäng vor, ohne Erlaubnis ihre Geschichte im Song «Richi» ausgeschlachtet zu haben. Die Band hat noch nicht reagiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Familie Schönbächler kritisiert Nutzung von «Richi»-Meme

Song von 2022 wurde acht Millionen Mal auf Spotify gestreamt

Familie fordert Ende der Nutzung und kritisiert fehlende Einnahmen aus Merchandise War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

16 Jahre ist es her, als die Familie Schönbächler schweizweite Bekanntheit erreichte. Die SRF-Serie «Auf und davon» dokumentierte ihren Umzug nach Kanada. Besonders eine Szene wurde Kult: der Ausruf von Vater Hermann Schönbächler (59), «Jaa Richiii! I ha gseit, du söusch di guet häbe».

0:31 Kult-Szene im Video: «Richi, ich habe gesagt, du sollst dich festhalten»

Der Spruch von Hermann Schönbächler entwickelte sich über die Jahre zu einem beliebten Meme. 2022 nutzte die Stubete Gäng den legendären Satz und machte einen Partysong daraus. Fast 8 Millionen Mal wurde dieser alleine auf der Streamingplattform Spotify angehört. Das Video auf Youtube haben fast drei Millionen Menschen angeschaut. 2024 wurde das Lied sogar zum offiziellen Torsong der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gekürt.

Familie ist stinkhässig

Jetzt das: Knapp vier Jahre nach Veröffentlichung des Songs tobt die Familie Schönbächler. In einem Facebook-Post wirft sie den Schweizer Musikern vor, Hermanns Stimme und Zitate «ohne Erlaubnis von uns oder dem SRF» verwendet zu haben. Ausserdem kritisieren sie die Produktion und den Verkauf von Fanartikeln, die «ohne unser Wissen und ohne unser Einverständnis» erfolgt seien.

Trotz zahlreicher Versuche, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, werde ihre Geschichte immer wieder kommerziell ausgeschlachtet, sagen die Schönbächlers. «Wir haben nie einen monetären Anteil erhalten», schreiben sie und bezeichnen den Song «Richi» der Stubete Gäng als «absoluten Höhepunkt der Respektlosigkeit». Der Text verletze ihrer Meinung nach «die Privat- und Intimsphäre» ihres Sohnes und beeinträchtige seine Würde. Sie rufen dazu auf, das Lied auf Youtube zu melden. «Nach all diesen Jahren möchten wir, dass die Sache endlich ruhen gelassen wird», heisst es im Post.

Fans verstehen den Unmut nicht

Die Reaktionen auf die Stellungnahme fallen gemischt aus. Während einige Nutzer Verständnis für den Wunsch der Familie zeigen, gibt es auch kritische Stimmen. So schreibt eine Userin: «Ist die Privatsphäre der Kinder nicht bereits verletzt worden, als die Eltern die Auswanderung im öffentlichen Fernsehen dokumentiert haben?» Ein weiterer Kommentar lautet: «Den Hype um Richi haben Sie schon ein wenig selber angefeuert.»

Das Management der Stubete Gäng hat auf die Anfrage von Blick bisher nicht reagiert.