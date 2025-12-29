Die Schweizer Newcomer-Band Heimatliebi erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Ihre Fans schmücken das VW-Büssli der Band mit allerlei Geschenken. Blick sprach mit Bandmitglied Andreas Scheiben über die überraschenden Souvenirs.

Beim Publikum scheint Heimatliebi angekommen zu sein: Das Trio um Urs Fischer jun. (45), Andreas «Schibä» Scheiben (45) und Adamo Häller (43) wird von seinen Fans regelrecht mit Gschänkli überhäuft. Eine Rolle spielt dabei auch das VW-Büssli Gisi, das die Band zu den Terminen der «Samichlaus Tour 2025» brachte. Dort spielte die Newcomer-Band als Support der Stubete Gäng Blick sprach mit Bandmitglied Andreas Scheiben über die Konzerte und die vielen Fan-Geschenke, die Fans an das Gefährt hingen.

«Die Tour war ein unglaubliches Erlebnis», sagt Scheiben. Und erinnert sich an einen besonderen Moment: Nach einem erfolgreichen Gastauftritt in Sursee LU «machten wir uns gemeinsam auf den Heimweg». Drummer Marc Waldmeier (40), der die Band an den Live-Terminen zusammen mit Bassist Emmi Lichtenhahn (53) unterstützt, sass am Steuer der Gisi, Scheiben dicht dahinter in seinem eigenen Auto. «Plötzlich sah ich etwas vom Dach des Büsslis vor mir herunterbaumeln – weil es schon dunkel war, hatten wir es vorher nicht bemerkt», erzählt er. «Wir hielten an, um nachzusehen – und dachten nur: Häää, BHs, wie geil?» Die spontane Aktion einiger unbekannter Fans markierte den Beginn der ganz besonderen Dekoration ihres geliebten VW-Büsslis.

Souvenirs und Fanliebe

Nach weiteren Auftritten kamen immer mehr Souvenirs dazu. «BHs, Hösli, Plüschtiere und vieles mehr», erzählt Scheiben weiter. Die Band feiert die Aktion total. Ihre Botschaft an die Fans ist klar: «Wenn ihr die Gisi seht, hängt ruhig etwas dran – wenn ihr wollt.»

Ihr nächstes Konzert – und zugleich das letzte des Jahres – findet am 30. Dezember in Davos statt. Dort tritt Heimatliebi im Rahmen des Eishockey-Events Spengler-Cup auf. Die Vorfreude aufs neue Jahr sei gross, sagt Scheiben: «Ich freue mich darauf, dass wir als Band nicht mehr nur unterstützen dürfen, sondern unser eigenes Ding durchziehen können», sagt Scheiben. «Aber auch die Tour mit Stubete Gäng war eine super Erfahrung.»

Die Band ist in Hochform

Und auch danach wird nicht ausgeruht. «Wir möchten noch mehr Musik machen, Lieder produzieren und so viele Konzerte wie möglich spielen.» Bis jetzt läuft das für alle noch als «Nebenjob». Denn ausser Andreas Scheiben, der selbständig ist, sind die anderen Bandmitglieder fest angestellt – teilweise sogar in einem 100-Prozent-Pensum. «Mit Überstundenkompensation, dem Nutzen von Ferientagen und dem Verschieben von Terminen aufs Wochenende funktioniert das aber bis jetzt gut», so Scheiben.

Ob die Newcomer-Band am Sportevent in Davos mit ihrer geliebten Gisi aufkreuzen kann, ist wetterabhängig. Es komme darauf an, «ob Gisi dann fit ist – schliesslich ist sie ein Oldtimer».

Auf der Website heimatliebimusig.ch sind alle weiteren Konzerte der Band aufgelistet.

