Die Volksmusik-Gruppe Heimatliebi veröffentlicht ihre zweite Single 'Allei' und kündigt eine Tour an. Sie werden die preisgekrönte Stubete Gäng auf deren «Samichlaus Tour 2025» unterstützen, die am 7. November in Burgdorf BE beginnt.

Album «Ländler Tornado» erscheint am 7. November, Tour startet gleichzeitig

Die Super-Group des Volks-Pop rast auf der Überholspur: Nachdem die Band Heimatliebi am 10. Oktober die erste Single «Feyflieber» veröffentlichte, folgt jetzt mit «Allei» der nächste Streich. Und nicht nur das: Heimatliebi geben auch bekannt, dass sie auf Tour gehen werden. Sie unterstützen dabei die mit zwei Swiss Music Awards ausgezeichnete Stubete Gäng.

«Was die Stubete Gäng erreicht hat, wünscht sich wohl jeder Musiker in diesem Land. Sie machen einen hervorragenden Job, bringen jede Hütte zum Kochen und

sorgen dafür, dass das Publikum einfach nur Spass hat», schwärmt Heimatliebi-Bandmitglied Andreas «Schibä» Scheiben (45) über die Band, die auch ihren Ursprung bei der Agentur Hitmill hat. Adamo Häller (43) ergänzt: «Für mich ist die Stubete Gäng die geilste Mundart-Liveband. Unglaublich, was für eine Karriere die so schnell auf die Beine gestellt haben.»

Proben laufen gut

Die «Samichlaus Tour 2025» der Stubete Gäng startet am 7. November in Burgdorf BE und endet über einen Monat später in Chur. Kein Wunder, bereiten sich Heimatliebi schon jetzt auf diese wichtigen Auftritte vor. «Es wird verrückt. Die Proben laufen wirklich perfekt», schwärmt Urs Fischer jun. (45), auch bekannt als «dr Eidgenoss». Geübt werde mehrere Tage bis spätabends. «Wir feilen an der Live-Performance und der Choreographie, der eigentlichen Show. Wir wollen dem Publikum ein Live-Erlebnis bieten.»

Der 7. November ist für Heimatliebi gleich doppelt spannend. Dann steht nicht nur der erste Auftritt auf dem Programm, auch das Album «Ländler Tornado» erscheint. Ein neuer Vorbote aus dem Werk gibt es mit dem am Freitag veröffentlichten Titel «Allei»: «Die Kernaussage ist, dass wir alles zusammen erleben können, und ich immer für die andere Person da bin – Der Fels in der Brandung eben», so Andreas Scheiben. «Ich wünsche mir, dass jede und jeder solche Personen im Umfeld hat, auf die man sich verlassen kann. Das ist schlussendlich wahre Liebe und wahres Glück – auf welcher Ebene auch immer.»

