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Der Song «Richi» von Stubete Gäng
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«Baggert wie gestört»:Der Song «Richi» von Stubete Gäng

«Richi! I ha gseit du söusch di häbe!»
Stubete Gäng und Blick suchen deine Stimme!

«Schreihals gesucht: Werde zur Legende!» kündigt die Stubete Gäng an. Die Band sucht eine Person, die die Passage «Richi! I ha gseit du söusch di häbe!» in ihrem Song neu einsingt. Dies als Reaktion auf die Kritik von SRF-Auswanderer Hermann Schönbächler.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Die Stubete Gäng sucht nach einem Schreihals für ihren Hit «Richi».
Foto: Hitmill

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stubete Gäng sucht neue Stimme für Song «Richi» nach Kritik von Schönbächler
  • Gewinner erhält Früchtekorb, Kniesocken, Senf und Studio-Besuch
  • Bewerbung via WhatsApp oder E-Mail möglich
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Michel ImhofTeamlead People

Diese Chance gab es noch nie! Die Stubete Gäng gibt einem Fan die Möglichkeit, auf ihrem Hit «Richi» verewigt und damit Teil ihrer Bandgeschichte zu werden. Dies, nachdem die Gruppe ankündigte, aufgrund der Kritik von SRF-Auswanderer Hermann Schönbächler (59), den Ausruf «Richi! I ha gseit du söusch di häbe!» auszutauschen. Nun wird eine Ersatzstimme dafür gesucht. «Schreihals gesucht: Werde zur Legende!», heisst es im Aufruf der Stubete Gäng. Und du kannst dabei sein.

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«Wir haben gestern verkündet, dass wir die Aufnahme von Hermann Schönbächler in unserem Song ersetzen wollen, darum suchen wir jetzt eine neue Stimme, die Lust und Freude hat, sich in unserem Lied zu verewigen», sagt Aurel Hassler (41) von der Stubete Gäng im Gespräch mit Blick. «Mach mit bei diesem Hit! Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen.»

Bewerbungsmöglichkeiten via Whatsapp-Sprachnachricht oder E-Mail

Interessierte können ihre Bewerbung inklusive Stimmprobe per Sprachnachricht auf Whatsapp an die Stubete Gäng senden. Mit dem hier hinterlegten Link kommst du direkt zur Whatsapp-Unterhaltung mit der Gruppe, alternativ funktioniert auch die Nummer +41 77 265 23 30 oder das Einscannen des QR-Codes. Alternativ werden Einsendungen auch via E-Mail auf richi@stubetegaeng.ch angenommen.

Mit diesem QR-Code kommst du zum Whatsapp-Chat mit der Stubete Gäng.
Foto: Stubete Gäng

«Du kannst den Satz ‹Richi, i ha gseit du söusch di häbe!› mit der gleichen Energie und Aura in dein Telefon brüllen, wie wir ihn alle kennen? Dann schick uns eine Whatsapp-Sprachnachricht von deinem Können», so der Aufruf der Band. 

Früchtekorb, Kniesocken, Senf und Besuch im Studio zu gewinnen

Die Person, die am Ende im Lied der Gruppe verewigt wird, erhält einen «fürstlichen Früchtekorb, einen Gutschein für ein Päärli handglismeti Chnüüsocke, eine Tube Senf und einen exklusiven Besuch bei uns im Studio.»

«Richi, ich habe gesagt, du sollst dich festhalten»
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Kult-Szene im Video:«Richi, ich habe gesagt, du sollst dich festhalten»

Die Stubete Gäng nimmt die Änderungen an ihrem Hit «Richi» vor, weil der nach Kanada ausgewanderte Hermann Schönbächler in einem Facebook-Post dagegen gewettert hat. Im Lied kommt sein Ausruf «Jaa Richiii! I ha gseit, du söusch di guet häbe!» aus der SRF-Serie «Auf und Davon» aus dem Jahr 2011 vor. In einer Szene befiehlt Schönbächler seinem Sohn Richi, er solle sich beim Aussteigen vom Bagger gut festhalten. Dieser fällt aber doch zu Boden und weint. Nach der Ausstrahlung ging dieser Ausschnitt viral und wurde landesweit verbreitet. 

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Schönbächler kritisierte, der Titel der Stubete Gäng verletze die Würde seines Sohnes und wetterte gegen die Verwendung als Tor-Song der Schweizer Eishockeynati. Gut für ihn: Dort wird «Richi» ohnehin durch einen brandneuen Song der Stubete Gäng ersetzt. 

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