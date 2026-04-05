Die Stubete Gäng ersetzt die Stimme im «Richi»-Song. Diesen Schritt hat die Band bereits im März angekündigt, nun stehen die Favoriten für die neue Stimme fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stubete Gäng ersetzt Stimme im umstrittenen «Richi»-Song nach Familienkritik

Neue Stimme bleibt geheim, Auswahl via kreativer Casting-Aktion getroffen

Änderung angekündigt Ende März War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

«Mir hend en!», schreibt die Stubete Gäng zu ihrem neusten Instagram-Video und bezieht sich dabei auf eine neue Stimme, die den kultigen Satz «Richi! I ha gseit du söusch di häbe!» singen wird. Diese wurde mittels eines Aufrufs in den sozialen Netzwerken und bei Blick gesucht.

Das Echo war gewaltig: Auf den Aufruf hin wollte «gleich die halbe Schweiz mitmachen», erklären Stubete Gäng gegenüber Blick. Bis jetzt sind über 1200 Sprachnachrichten eingegangen – «und es werden laufend mehr». Unter den Einsendungen befinden sich mehrere «absolute ‹Winner›».

Für sie ist deshalb klar: «Den neuen ‹Richi› gibt es – wir müssen ihn nur noch final bestimmen.» Heisst: Fünf bis zehn ihrer Favoriten werden in den kommenden Tagen und Wochen ins Studio eingeladen, «um zu entscheiden, wer am Ende die Position des wohl legendärsten Schreihalses der Schweiz übernimmt». Die versprochene Entlöhnung in Form von Früchtekorb, Senftube und «selberglismete Söcke» steht jedenfalls schon bereit.

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Um die freudige Botschaft der baldigen neuen Stimme mit ihren Fans zu teilen, haben sie ein Video im Stil einer bekannten deutschen Castingshow produziert – in ihrem Fall mit dem Titel «SGSDSH – Stubete Gäng sucht den Schreihals». Darin versuchen sich verschiedene Teilnehmende daran, ihr Talent unter Beweis zu stellen, allerdings mit mässigem Erfolg. Doch dann nähern sich den beiden Juroren Aurel (41) und Moritz Hassler (39) plötzlich ein Paar nackte Füsse, und ihnen ist klar: Da steht er, der neue Richi.

0:31 Kult-Szene im Video: «Richi, ich habe gesagt, du sollst dich festhalten»

Ein Satz mit Kultstatus

Ein neuer Sänger für die Zeile «Richi! I ha gseit du söusch di häbe!» ist übrigens darum von Nöten, weil sich die Familie Schönbächler im März nach vier Jahren via Facebook darüber echauffierte, dass die Zeile überhaupt verwendet wird. Sie stammt von Vater Hermann Schönbächler, der sich und seine Familie 2011 bei der Auswanderung nach Kanada vom SRF-Format «Auf und Davon» begleiten liess und dabei den Kult-Satz ins Leben rief. Es gibt mittlerweile nicht nur das gleichnamige Lied der Stubete Gäng, sondern auch passende Merchandise.

Nach der Kritik der Schönbächlers nahmen Onlinehändler wie Galaxus und Brack die entsprechenden Produkte vorläufig aus dem Sortiment. Die Stubete Gäng hingegen liess sich Zeit mit ihrem Statement, erklärte dann aber, niemanden damit verletzen zu wollen und die Stimme daher zu ersetzen.