Céline Dion kehrt unter Tränen auf die Konzertbühne zurück

Superstar Céline Dion gab am Samstag das erste ihrer 26 Konzerte in der Plenitude Arena. Vor 30'000 Fans zeigte die Sängerin, dass sie trotz Krankheit stärker denn je ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Céline Dion feierte Bühnen-Comeback in Paris mit 30'000 Fans am 12.9.

2022 wurde bei Dion das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, Auftritt emotional.

9 Millionen Fans wollten Tickets, 26 Konzerte bis Mai 2027, alle ausverkauft

Michel Imhof Teamlead People

Die Musikwelt blickte am Samstagabend nach Paris. Dort gab Céline Dion (58) das wohl meisterwartete Konzert des Jahres – wenn nicht der Dekade. Nach jahrelanger Krankheitspause steht die Musikikone wieder im Rampenlicht. In der Plenitude Arena gab sie das erste von 26 Residency-Konzerten. So viel Jubel hörte die kanadische Sängerin lange nicht mehr.

Fast 50 Minuten nach angekündigtem Konzertstart stand sie um 20.50 Uhr auf der riesigen Bühne der Plenitude Arena und gab gleich mit «On ne change pas» (Deutsch: «Wir verändern uns nicht») den Ton an. Und kämpfte gleich mit den Tränen. «Merci beaucoup», sagt sie den 30'000 Anwesenden. «Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht zu weinen. Das hat ja wunderbar geklappt.»

Sie bekam 2022 die Diagnose Stiff-Person-Syndrom

Dass die kanadische Sängerin wieder auf der Bühne stehen kann, ist alles andere als selbstverständlich. 2022 machte sie publik, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden, das Muskelkrämpfe bei ihr verursacht. Mit intensivem Training kämpft sich die Sängerin wieder auf die Bühne zurück. Einen ersten Vorgeschmack erhielten Fans 2024, als Dion an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele vom Eiffelturm den Edith-Piaf-Klassiker «Hymne à l’amour» sang. Der bewegende Auftritt war für viele das Highlight des Abends.

Die Emotion von damals nahm Dion am Samstagabend mit in die riesige Pariser Arena. Und gab sich kämpferisch. «Ich habe Ihnen versprochen, ich kehre auf die Bühne zurück. Und hier bin ich», so Dion. «Mir geht es gut», sagte sie weiter. «Ich habe gelernt, mit dieser Zerbrechlichkeit zu leben. Weil ich mich so oft mit ihr auseinandergesetzt habe, habe ich gelernt, sie zu verstehen. Und ich habe beschlossen, sie zu meiner Stärke zu machen.»

Schweizer ESC-Siegertitel fehlt auf Setlist

Auf die Setliste mit 25 Liedern fanden hälftig ihre englischen und französischen Hits Platz. So gab Dion «Pour que tu m'aimes encore» genauso zum Besten wie ihren Welthit «My Heart Will Go On» oder «All By Myself». Nur ESC-Fans guckten in die Röhre: Dions Schweizer Siegertitel von 1988, «Ne partez pas sans moi», fehlte am Konzertabend. Draussen vor der Halle sangen ihre Anhänger den Song trotzdem.

Etwas fehl am Platz wirkte Céline Dions Darbietung der Opern-Arie «Ebben? Ne andrò lontana» aus der Oper «La Wally» von Alfredo Catalani (1854–1893). Bei diesem episch inszenierten Auftritt hätte eine Zugabe des Edith-Piaf-Klassikers von den Olympischen Spielen 2024 etwas besser gepasst. Auch dass sie stimmlich bei Liedern wie «It's All Coming Back to Me Now» nicht die Top-Leistung von früher erbringt (oder erbringen kann), verzeiht man Dion. Ihr Live-Gesang ist an vielen Stellen noch immer beeindruckend.

Zweieinhalb Stunden ohne viel Schnickschnack

Das Konzert ging schlicht, ohne viel Schnickschnack und Spezialeffekte über die Bühne. Dion zog sich sechsmal um, präsentierte sich in einem edlen schwarzen Abendkleid, in mehreren Glitzerkleidern und auch in einem pinken Plüsch-Traum. Zwei bewegliche säulenartige Skulpturen sorgten für die monumentale Inszenierung auf der riesigen Bühne, sogar ein 20-köpfiger Gospel-Chor fand dort Platz.

Nach fast zweieinhalb Stunden verabschiedete sich Céline Dion ergriffen von ihrem ersten Konzertpublikum seit März 2020. «Danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind», sagte sie zur Menge. «Ich liebe euch, meine Lieben. Passt auf euch auf.»

26 Konzerte insgesamt

Der Konzertmarathon geht für Céline Dion jetzt fünf Wochen weiter. Jeweils mittwochs, freitags und samstags wird sie bis Mitte Oktober vor ihre Fans treten. Im Mai 2026 sind aufgrund der hohen Nachfrage – 9 Millionen Menschen haben sich für den Vorverkauf angemeldet – weitere zehn Termine in derselben Halle angekündigt worden. Alle sind ausverkauft. Céline Dion ist zurück – stärker denn je.

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