Erstmals wird Kanada am Eurovision Song Contest teilnehmen. 2027 tritt das Land in Bulgarien an, nachdem CBC/Radio-Canada der Europäischen Rundfunkunion beigetreten ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanada nimmt 2027 erstmals am Eurovision Song Contest in Bulgarien teil

CBC/Radio-Canada wurde am 25. Juni 2026 EBU-Vollmitglied

2026 zählte Kanada zu den Top-Drei-Nationen der «Rest der Welt»-Abstimmung

Saskia Schär Redaktorin People

Kanada wird 2027 erstmals am Eurovision Song Contest teilnehmen. Das gab die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Mittwoch bekannt. Die 71. Ausgabe des Gesangswettbewerbs findet in Bulgarien statt und markiert den ersten Beitritt eines neuen Landes seit Australiens Debüt 2015. CBC/Radio-Canada, Kanadas öffentlich-rechtlicher Rundfunksender, wurde am 25. Juni 2026 auf der 96. Generalversammlung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in Prag zum Vollmitglied gewählt – ein entscheidender Schritt, der die Teilnahme am Eurovision Song Contest ermöglicht. Somit wird Kandada im kommenden Jahr im Halbfinale antreten, mit dem Ziel, sich für das grosse Finale zu qualifizieren.

«Wir freuen uns riesig, bestätigen zu können, dass wir den Kanadiern das weltweit grösste Live-Musikevent näherbringen werden», sagt Marie-Philippe Bouchard, Präsidentin und CEO von CBC/Radio-Canada. Der Eintritt in den Wettbewerb wird kanadische Talente ins Rampenlicht einer der berühmtesten Musikbühnen der Welt rücken.

Diese kanadischen Künstler waren bereits beim ESC

Kanada hat bereits eine reiche Geschichte bei Eurovision. Die bekannteste Vertreterin ist Céline Dion, die 1988 für die Schweiz mit «Ne Partez Pas Sans Moi» gewann. Mit Annie Cotton (50) hat 1993 eine weitere Kanadierin für die Schweiz teilgenommen. Martin Green, Direktor des Eurovision Song Contest, lobt: «Kanadische Künstler haben schon jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns auf die Kreativität und Energie, die Kanada 2027 in Bulgarien auf die Bühne bringen wird.»

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Mit dem Beitritt Kanadas wird die globale Ausstrahlung des Eurovision Song Contests weiter gestärkt. Die Zuschauer aus Kanada haben in der Vergangenheit bereits mit Begeisterung abgestimmt: So zählten sie beim Wettbewerb 2026 in Wien zu den Top-Drei-Nationen der «Rest der Welt»-Abstimmung. Auch die Ticketnachfrage aus Kanada war eine der höchsten ausserhalb Europas.