Wer gewinnt den 70. ESC in Wien?

Das grosse Finale des Eurovision Song Contest 2026 steigt heute in Wien. 25 Länder kämpfen um den Titel. Mit Blick bist du Live dabei und verpasst somit keine Outfitpannen, schiefe Töne und fragliche Moderationseinlagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eurovision-Finale 2026 in Wien: 25 Länder kämpfen heute um den Titel

Schweiz nicht im Finale: Veronica Fusaro scheiterte mit «Alice»

Finnland Favorit: Linda Lampenius und Pete Parkkonen führen Wettquoten an

Wir sind bereit! Guten Abend, liebe Eurovision Community, wir - das sind Barbara Lanz und Jaray Fofana - dürfen euch heute Abend durch den grössten, besten, tollsten und definitiv längsten Musikwettbewerb der Welt begleiten. Wir vertreten übrigens auch gleichzeitig die Schweiz, die ja dieses Jahr (mal wieder) nicht im Finale dabei ist. Um punkt 21 Uhr startet die Show, wir freuen uns und kuscheln uns schon mal warm. Apropos Kuscheln: Wie schaut ihr heute Abend den ESC? Schickt uns eure Partybilder per Whatsapp: 079 813 80 41 Die Schweiz ist doch im Finale vertreten! Die Schweiz ist im ESC-Finale doch vertreten! Luca Hänni ist heute Abend als Intervall-Act in der Preshow dabei. «Fühlt sich an wie nach Hause kommen», schreibt der Sänger, der 2019 in Tel Aviv den 4. Platz belegt hat, in seiner Instagram Story. Und aktuell plaudert er mit Barbara Schöneberger - zu sehen auf SRF 1. Ende des Livetickers

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien erreicht heute Abend seinen Höhepunkt: Im grossen Finale treten 25 Länder gegeneinander an und kämpfen um den begehrten ESC-Titel und somit um die Nachfolge des letztjährigen Siegers JJ (25). Nach zwei Halbfinals und zahlreichen Proben sind die letzten Vorbereitungen abgeschlossen – nun entscheidet sich, welche Nation Europa und das internationale Publikum am meisten überzeugt. Dabei ist eines klar: Die Schweiz ist es schon mal nicht, Veronica Fusaro (29) scheiterte mit ihrem Song «Alice» im Halbfinale.

Aktuell führt Finnland mit dem Duo Linda Lampenius (56) und Pete Parkkonen (36) und dem Lied «Liekinheitin» die Wettquoten klar an. Dahinter kommt Australien, gefolgt von Griechenland. Wo der Gesangswettbewerb bei einem allfälligen Sieg der Australierin Delta Goodrem (41) ausgetragen werden könnte, das erfährst du hier. Der heutige Abend verspricht auf jeden Fall eine Mischung aus spektakulären Bühnenbildern, musikalischer Vielfalt und emotionalen Momenten.



