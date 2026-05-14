Schade wars

Damit verabschiede ich mich vom heutigen Ticker. Natürlich haben wir uns das alle anders vorgestellt. Aber am Auftritt von Fusaro hats nicht gelegen. Sie hat wirklich abgeliefert heute. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Natürlich tickern wir am Samstag trotzdem das Finale. Bei Blick bist du live dabei. Guet Nacht!