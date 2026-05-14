DE
FR
Abonnieren
So reagiert Veronica Fusaro auf das ESC-Aus
0:10
Tschechien holt letztes Ticket:So reagiert Veronica Fusaro auf das ESC-Aus

Mega-Bühnenshow reicht nicht aus
Schweizerin verpasst Einzug ins ESC-Finale

Der Traum vom siebten ESC-Finaleinzug in Folge ist geplatzt: Veronica Fusaro scheitert im Halbfinale. Die Schweiz muss im grossen Finale am Samstag vom Sofa zuschauen.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/7
Veronica Fusaro schmeisst ihr ganzes Herz in den Halbfinal-Auftritt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zweites ESC-Halbfinale ab 21 Uhr live im Ticker
  • Veronica Fusaro tritt für die Schweiz mit dem Song «Alice» an
  • Die Schweizerin hat im Halbfinale die Startnummer 7
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor
20:47 Uhr
vor 9 Minuten

Schade wars

Damit verabschiede ich mich vom heutigen Ticker. Natürlich haben wir uns das alle anders vorgestellt. Aber am Auftritt von Fusaro hats nicht gelegen. Sie hat wirklich abgeliefert heute. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Natürlich tickern wir am Samstag trotzdem das Finale. Bei Blick bist du live dabei. Guet Nacht!

vor 12 Minuten

Lange Gesichter im Public Viewing

Oh je. Auch im Schweizer Public Viewing in Wien ist die Stimmung im Keller. Es sollte nicht sein.

vor 12 Minuten

Lange Gesichter im Public Viewing

Oh je. Auch im Schweizer Public Viewing in Wien ist die Stimmung im Keller. Es sollte nicht sein.

vor 16 Minuten

AUS DER TRAUM

Das gibt es doch nicht. Tschechien ist dabei. Und die Schweiz scheidet aus. Der Traum vom siebten ESC-Finale in Folge ist geplatzt. So, so schade!

So reagiert Veronica Fusaro auf das ESC-Aus
0:10
Schweiz nicht im Final dabei:So reagiert Veronica Fusaro auf das ESC-Aus
vor 19 Minuten

Letzte Chance

Das zweitletzte Ticket gehört Dänemark. Wir haben nur noch eine Chance. Die allerletzte Chance.

vor 19 Minuten

Zwei Chancen noch

Mega-Jubel bei Albanien. Sie sind dabei am Samstag. Noch zwei Chancen hat die Schweiz. 

vor 20 Minuten

Nein! Wieder ein Konkurrent weiter

Zypern ist weiter. Noch drei Tickets Leute … 

vor 21 Minuten

Wir müssen weiter Zittern

Malta ist weiter. Vier Tickets noch. Das gibt es doch nicht. Jetzt muss die Schweiz kommen …

vor 21 Minuten

Rumänien weiter

Wieder nicht die Schweiz. Das gibt es doch nicht. Noch fünf Chancen …

vor 22 Minuten

Australien ist mit dabei

Australien jubelt. Noch sechs Tickets werden vergeben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen