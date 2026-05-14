Darum gehts
- Zweites ESC-Halbfinale ab 21 Uhr live im Ticker
- Veronica Fusaro tritt für die Schweiz mit dem Song «Alice» an
- Die Schweizerin hat im Halbfinale die Startnummer 7
Schade wars
Damit verabschiede ich mich vom heutigen Ticker. Natürlich haben wir uns das alle anders vorgestellt. Aber am Auftritt von Fusaro hats nicht gelegen. Sie hat wirklich abgeliefert heute. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Natürlich tickern wir am Samstag trotzdem das Finale. Bei Blick bist du live dabei. Guet Nacht!
Lange Gesichter im Public Viewing
Oh je. Auch im Schweizer Public Viewing in Wien ist die Stimmung im Keller. Es sollte nicht sein.
Lange Gesichter im Public Viewing
Oh je. Auch im Schweizer Public Viewing in Wien ist die Stimmung im Keller. Es sollte nicht sein.
AUS DER TRAUM
Das gibt es doch nicht. Tschechien ist dabei. Und die Schweiz scheidet aus. Der Traum vom siebten ESC-Finale in Folge ist geplatzt. So, so schade!
Letzte Chance
Das zweitletzte Ticket gehört Dänemark. Wir haben nur noch eine Chance. Die allerletzte Chance.
Zwei Chancen noch
Mega-Jubel bei Albanien. Sie sind dabei am Samstag. Noch zwei Chancen hat die Schweiz.
Nein! Wieder ein Konkurrent weiter
Zypern ist weiter. Noch drei Tickets Leute …
Wir müssen weiter Zittern
Malta ist weiter. Vier Tickets noch. Das gibt es doch nicht. Jetzt muss die Schweiz kommen …
Rumänien weiter
Wieder nicht die Schweiz. Das gibt es doch nicht. Noch fünf Chancen …
Australien ist mit dabei
Australien jubelt. Noch sechs Tickets werden vergeben.