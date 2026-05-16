Schwedische ESC-Kandidatin bricht zusammen

Darum gehts
- Felicia, Schwedens ESC-Kandidatin, brach bei der Generalprobe in Wien zusammen
- Grund: Flüssigkeitsmangel, Hitze und enge Kleidung – Ärzte geben Entwarnung
- 25 Nationen treten heute ab 21 Uhr beim ESC-Finale gegeneinander an
In wenigen Stunden ist es so weit und das grosse Finale des 70. Eurovision Song Contests wird in Wien über die Bühne gehen. Damit bei den 25 Acts dabei alles so läuft wie geplant, stehen im Vorfeld zahlreiche Proben an. Bei der Generalprobe am Freitagabend kam es nun zu einem unschönen Vorfall.
Wie die Zeitung «Aftonbladet» berichtet, ist die schwedische ESC-Kandidatin Felicia (24) nach ihrem Auftritt nicht zu dem geplanten Pressetermin erschienen, da sie in der Garderobe zusammengebrochen war. «Felicia ging es bereits im Greenroom nicht gut, sie fühlte sich etwas schwindelig. Als wir in die Garderobe kamen, ist sie ohnmächtig geworden», meinte ihr Team gegenüber der wartenden Presse.
Begründet wird ihr Schwächeanfall von der schwedischen Delegationsleiterin Lotta Furebäck folgendermassen: «Das liegt an Flüssigkeitsmangel, daran, dass es zu heiss ist, und an der engen Kleidung.» Nun sei allerdings alles wieder in Ordnung, es sei «einfach ein Blutdruckabfall» gewesen. Ein Arzt sei aufgeboten und die 24-jährige Sängerin ins Hotel gebracht worden.
25 Nationen singen um den Sieg
Noch am Freitagabend zeigte sich Furebäck in Bezug auf Felicia optimistisch. «Wenn sie jetzt genug Flüssigkeit, etwas zu essen und etwas Ruhe bekommt, denke ich, dass sie morgen wieder auf der Rennstrecke sein wird.» Die betreuenden Ärzte sehen gemäss der Delegationsleiterin keine Probleme für den geplanten Auftritt von Felicia.
25 Nationen kämpfen heute Abend um den ESC-Sieg. Die Schweiz gehört nicht dazu, Veronica Fusaro (29) konnte das Publikum mit ihrem Song «Alice» im zweiten Halbfinale nicht überzeugen. Um 21 Uhr startet der Grossevent, Blick tickert live.