Veronica Fusaro muss sich leider von der ESC-Bühne verabschieden. Die Schweizerin schied trotz einer beeindruckenden Bühnenshow im Halbfinale aus. Ihr Song «Alice» kam in unserer Community unterschiedlich gut an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Veronica Fusaro scheitert am Donnerstagabend, kein ESC-Finaleinzug für die Schweiz

Umfrage: 48 Prozent der 3000 Befragten glaubten an Finaleinzug mit «Alice»

52 Prozent hatten schon zuvor starke Zweifel an ihren Chancen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Am Donnerstagabend endete Veronica Fusaros Traum vom ESC-Finale. Trotz einer aufwendigen Show schnappte ihr Tschechien das letzte Ticket ins Finale weg. Nach sechs Finaleinzügen in Folge ist sie damit die erste Schweizerin seit langem, die die Chance verpasst.

Veronica gibt sich kurz nach der Entscheidung zwar enttäuscht, trotzdem sei sie dankbar dafür, wie viele Menschen sie und ihre Musik neu entdeckt haben. In den Wettquoten lag sie vor dem Halbfinale auf dem viertletzten Platz. In unserer Community sah die Prognose etwas anders aus, wie eine Leserumfrage zeigt.

«Alice» spaltet die Community entzwei

Von den über 3000 Umfrageteilnehmern gaben 48 Prozent an, dass Fusaro es mit ihrem Song «Alice» ganz sicher ins Finale schafft.

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Auf der anderen Seite waren 52 Prozent vorab schon überzeugt, dass es mit diesem Lied leider nicht reichen wird. Auch in den Kommentaren sind beide Meinungen vertreten.

«Für mich war sie die einzige richtige Musikerin an dem Abend»

Für viele Leserinnen und Leser kam der Entscheid der Jury als grosse Enttäuschung. Darunter auch Chris Schefer: «Sie hätte es verdient gehabt! Vor allem, wenn man sich so manche der Finalisten angehört hat.» Carlo Rinalducci stimmt zu: «Ich denke, es war einer der besten Songs an diesem Abend. Leider wurde das nicht belohnt.»

Auch Erich Neuenschwander hat grosses Lob für die Schweizer Künstlerin übrig: «Veronica war einfach grandios! Tolle Stimme, grossartiger Song, überzeugende Präsenz. Ich weiss nicht, wo Europa die Augen und Ohren hatte.» George Weiss kommentiert gar: «Für mich war sie die einzige richtige Musikerin an dem Abend.» Max Meier beanstandet: «Abgekartete Sache, sie war wirklich gut! Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich das Finale nicht schaue.»

«Mit so einem Lied gewinnt man keinen Blumentopf»

Doch nicht alle waren von «Alice» so begeistert. Stephan Clément ist einer der Kritiker: «Bringt endlich mal wieder ein Lied fürs Publikum, wo man mitgrölen und mitsingen kann! Ein gutes Lied, aber kein ESC-Song.» Michael Caplazi stimmt zu. Er schreibt: «Der Song ist aus meiner Sicht nicht innovativ, auffällig, überraschend oder mutig. Beim ESC zählen diese Faktoren halt.»

Auch für Reto Schmellentin war die Sache klar: «Mit so einem Lied gewinnt man keinen Blumentopf. Das habe ich schon gesagt, als ich es zum ersten Mal gehört habe.» Walter Zimmermann fügt an: «Auch wenn es weitaus schlechtere Songs gab, war dieser leider auch kein Siegersong. Das Niveau am ESC ist mittlerweile extrem auf dem Sinkflug.»