Céline Dion hat französischen Boden betreten! Der Star aus Québec landete am Freitagmittag mit ihrem Privatjet auf dem Flughafen Le Bourget. Ihr erstes Konzert in der Plenitude Arena ist für den 12. September geplant.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Céline Dion kehrt ab 12. September mit 16 Konzerten nach Paris zurück

Die Sängerin leidet seit 2022 am unheilbaren Stiff-Person-Syndrom

Bis Ende Oktober 2026 sind 16 Shows in der Plenitude-Arena geplant

Sophie Ofer Redaktorin People

Es könnte das Comeback des Jahres werden: Mit 16 Konzerten in der Pariser Plenitude-Arena kommt der kanadische Superstar zurück auf die Bühne. Ihren letzten grossen Auftritt hatte Céline Dion (58) 2024 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Und abseits der Bühne hat man Dion in den letzten Jahren kaum gesehen – bis jetzt.

Die ESC-Ikone ist in Paris gelandet, wenige Wochen vor dem Auftakt der Konzertreihe am 12. September. In einem beigen Trenchcoat und mit dicker Sonnenbrille spaziert sie am Freitagnachmittag an den Paparazzi vorbei – und sorgt bei Fans für freudige Aufregung.

«Meine zweite Heimat»

Gegen 14 Uhr soll Dion vor dem Luxushotel Royal Monceau in Paris eingetroffen sein, wie das französische News-Outlet BFM berichtet. Bevor sie das Hotel betrat, begrüsste sie ihre zahlreichen Fans, die dort auf sie warteten. Dion nahm sich Zeit und sprach mehrere Minuten mit ihnen.

Gegenüber BFM spricht Dion über ihre Liebe zu Frankreich. Sie habe sich dort «vom ersten Tag an unterstützt gefühlt». Frankreich sei ihre «zweite Heimat», so Dion. Für ihre Konzertreihe in der französischen Hauptstadt fühle sie sich «bereit».

Die Sängerin soll voraussichtlich die nächsten sieben Wochen im 8. Arrondissement in Paris verbringen. Das prestigeträchtige Luxusviertel liegt direkt am rechten Ufer der Seine und erstreckt sich rund um die breite Avenue des Champs-Élysées.

«Mir geht es gut, ich bin stark»

Seit 2022 bekannt wurde, dass Dion am unheilbaren Stiff-Person-Syndrom leidet, sieht man die «My Heart Will Go On»-Sängerin kaum in der Öffentlichkeit. Die Autoimmunerkrankung schränkt die Sängerin stark ein, verursacht Muskelsteifheit und Bewegungseinschränkungen. Wegen der Erkrankung musste Dion mehrere Tourneen absagen.

Rund um den Eurovision Song Contest 2025 in Basel war lange unklar, ob Dion auftreten würde. Die Sängerin, die 1988 mit «Ne partez pas sans moi» für die Schweiz gewann, meldete sich schliesslich nur per Videobotschaft. Damals sagte sie: «Ich würde nichts lieber tun, als bei euch in Basel zu sein.» Später wurde bekannt, dass ein geplanter Auftritt offenbar kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen scheiterte.

Als sie ihre Paris-Konzerte im Frühjahr mit einer Videobotschaft ankündigte, wurde Dion emotional: «Dieses Jahr bekomme ich das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens», schwärmt sie. «Ich bekomme die Chance, euch zu sehen und ab September wieder für euch in Paris aufzutreten.» Zu ihrem Gesundheitszustand erklärt sie: «Mir geht es gut, ich bin stark, ich bin voller Vorfreude, natürlich auch ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen dankbar.»