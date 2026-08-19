Céline Dion lügt Fans über Jahre an

Über Jahre sagte Céline Dion Konzerte wegen harmloser Erkrankungen ab, dabei litt sie schon in dieser Zeit an den Folgen ihres damals noch nicht diagnostizierten Stiff-Person-Syndroms.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Céline Dion enthüllt nach 17 Jahren ihre Stiff-Person-Syndrom-Diagnose

Die Sängerin nutzte Beruhigungsmittel, um trotz Schmerzen aufzutreten

Fünfwöchige Konzert-Residency ab September 2026 in Paris geplant

Jaray Fofana Redaktorin People

Es schien die perfekte Ausrede für eine Weltstar-Stimme zu sein: hartnäckiger Husten, akute Nebenhöhlenentzündungen. Wenn Céline Dion (58) in den vergangenen Jahren kurzfristig Konzerte absagte, schluckte das Publikum die Begründungen klaglos. Doch die Realität hinter den Kulissen sah völlig anders aus: Die Pop-Ikone hat ihre Millionen Fans fast zwei Jahrzehnte lang über ihren wahren Gesundheitszustand getäuscht.

Die Diagnose nach 17 Jahren

Im Interview mit dem Magazin «Harper's Bazaar» packt die Sängerin nun aus. Die angeblich harmlosen Infekte waren nur vorgeschoben. In Wahrheit litt Dion bereits seit 17 Jahren vor ihrer offiziellen Diagnose im Jahr 2022 unter den schleichenden Symptomen des Stiff-Person-Syndroms (SPS) – einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die zu schweren Muskelkrämpfen und Versteifungen führen kann. Gemäss dem Bericht fühlte sich Dion wegen der Konzertabsagen schlecht, als ob sie ihre Fans belogen hätte.

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Im Dezember 2022 machte sie ihre Diagnose öffentlich. In dieser Zeit litt sie unter so starken Schmerzen, dass sie kaum noch gehen konnte. Allein um zu funktionieren, griff sie zeitweise zu einer hohen Dosis von Beruhigungsmitteln wie Valium.

Kampf statt Kapitulation

Statt sich dem Schicksal zu ergeben, kämpft die Musikerin heute mit einem intensiven Rehabilitationsprogramm aus Pilates, Ballett und Krafttraining gegen das Erstarren ihrer Muskeln an. Einen Einblick in ihren Kampf zurück ins Leben gab die Sängerin in der 2024 erschienenen Dokumentation «I am: Céline Dion». «Ich bin ehrlich, und es ist nicht immer schön. Manchmal sind es glückliche Dinge, manchmal traurige, aber man nennt es Leben», erklärte die Kanadierin. Auch wolle sie den Fans einen Einblick in ihr Leben geben. «Sie haben Tickets bezahlt. Sie haben meine Platten gekauft. Sie haben mir diesen Luxus ermöglicht. Das Mindeste, was ich tun kann, ist ihnen zu sagen, dass ich lebe.»

Der harte Einsatz und ihr unbeugsamer Wille zahlen sich nun aus: Céline Dion feiert ein historisches Bühnen-Comeback. Mitte September 2026 startet ihre fünfwöchige Konzert-Residency in Paris. Der Ansturm auf die Tickets war so gigantisch, dass bereits eine weitere Residency für Mai 2027 angesetzt wurde. «Es ist schon so lange her, ich möchte ihnen etwas bieten, das zeigt, wie sehr ich sie vermisst habe», so die 58-Jährige.