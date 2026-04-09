Lange Gesichter bei Fans von Céline Dion

Die ersten Presales für Dions Konzert in Paris sind durch. Fans sind aber gar nicht zufrieden. Zugänge für den Presale wurden wegen der vielen Registrierungen (9 Millionen!) ausgelost, Tickets sind teilweise viel teurer als angekündigt. Schuld soll Dynamic Pricing sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Céline Dion plant Comeback mit 16 Konzerten in Paris 2026

Ticketpreise stiegen plötzlich massiv, Fans berichten über technische Probleme

480.000 Tickets, Preise bis 1000 Euro pro Ticket gemeldet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Fans der Kultsängerin Céline Dion (58) sind aus dem Häuschen – aber nicht nur vor Freude! Erst vor kurzem verkündete die kanadische Musikerin ihr grosses Comeback per Videobotschaft – sie wird 16 Konzerte zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober 2026 in der Paris La Défense Arena geben. Die Nachricht ist für viele eine Sensation, denn es ist Dions erstes Bühnen-Engagement seit Bekanntwerden ihrer gesundheitlichen Probleme. Insgesamt stehen rund 480.000 Tickets (16 Konzerte mit je 30'000 Tickets) bereit. Laut dem französischen Medium «Sortiraparis», haben neun Millionen Menschen sich für den Presale registriert. Weltrekord!

Fehlermeldungen und Warteschlangen

Doch nicht alles läuft reibungslos: Während Céline Dion sich auf die Auftritte vorbereitet und bei ihr die Kasse klingelt, müssen Fans bei den Presales teilweise stundenlang um Tickets kämpfen – und tief in die Tasche greifen. Um Dions grössten Hits wie «My Heart Will Go On», «That's The Way It Is» und «The Power of Love» zu hören.

Besonders die sogenannten «Platinum»- und «Premium»-Tickets stiegen innerhalb weniger Minuten von etwa 610 Euro auf bis zu 890 Euro. Ursprünglich waren Preise zwischen 89,50 Euro und 298,50 Euro angekündigt worden. Zudem berichten zahlreiche Fans von technischen Problemen auf den Verkaufsplattformen AXS, Fnac und Ticketmaster: Seiten stürzten ab, Fehlermeldungen und Warteschlangen machten den Kauf zur Herausforderung.

Wie Preise sich verändern

Ein möglicher Grund für die extreme Preisentwicklung bei Céline Dions Konzert-Tickets könnte Dynamic Pricing sein – also ein System, bei dem ein Algorithmus die Preise in Echtzeit nach der Nachfrage anpasst. Es ist jedoch nicht offiziell bestätigt, dass ein solches Modell tatsächlich eingesetzt wird. Viele Fans berichteten dennoch, dass die Preise innerhalb kürzester Zeit massiv stiegen, selbst für Tickets der unteren Kategorien: «Ich musste auf Tickets, die ursprünglich 271 Euro kosteten, verzichten, weil der Preis beim Check-out auf 1000 Euro sprang. Das passiert mehrfach», heisst es auf Reddit.

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Auch die «Platinum»- und «Premium»-Tickets für die «besten Plätze im Saal» erscheinen teilweise deutlich teurer als ursprünglich angegeben, was für viele den Eindruck eines dynamischen Preismodells verstärkt. Unabhängig davon müssen Veranstalter Transparenzpflichten beachten: Nach EU-Verbrauchsrecht – das auch in Frankreich gilt – muss der Gesamtpreis klar und vollständig angezeigt werden.

Dynamic Pricing gibts auch in der Schweiz

«Die Konzerte von Celine Dion in Paris 2026 verzeichnen eine beispiellose Nachfrage nach Tickets», teilt eine Mediensprecherin vom zuständigen Ticketverkaufsdienst AXS mit. Ob ein dynamisches Preissystem eingesetzt wird, sagt sie nicht. «Die regulären Ticketpreise liegen zwischen 89,50 € und 298,50 €. Für alle Shows werden VIP-Pakete, ‹Ticket & Hotel Experience›-Pakete sowie AXS Premium angeboten. Wie immer gelten die Tickets vorbehaltlich der Verfügbarkeit.» Ihnen seien zudem einige wenige Anfragen bezüglich des Ticketverkaufs bekannt, die inzwischen geklärt wurden.

Wer noch Tickets für die Konzerte von Céline Dion in Paris ergattern möchte, hat am Freitag, 10. April 2026 eine letzte Chance. Dann startet der allgemeine Vorverkauf um 10 Uhr auf www.celinedion.com. Dort seien aber nur noch wenige Tausend Tickets verfügbar, berichtet «Le Parisien».