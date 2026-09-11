Céline Dion ist nach langer Pause zurück: Morgen startet die schwer kranke Sängerin in Paris ihre 16-teilige Konzertreihe. Fans feiern sie bereits vor ihrem Luxushotel «Royal Monceau».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Céline Dion bereitet sich in Paris auf Konzert-Comeback vor

Bodyguard stützt sie bei waghalsigem Winken aus Autotür

16 Konzerte ab 12. September geplant, Hunderte Fans täglich vor Ort

Sophie Ofer Redaktorin People

Monatelang hatten europäische Fans darauf gewartet, nun ist Céline Dion (58) endlich in Paris. Dort steht sie morgen zum Auftakt einer 16-teiligen Konzertreihe zum ersten Mal seit langem auf der Bühne. Wann immer Dion in den Pariser Strassen zu sehen ist, sind begeisterte Fans nicht weit.

So kam es gestern zu einem bewegenden Moment, als sich die schwer kranke Sängerin in die offene Tür ihrer Limousine stellte, um ihren Fans besser zuwinken zu können. Wäre ihr Bodyguard nicht gewesen, hätte der Moment womöglich unschön enden können.

Ein Balanceakt

Sie war gut gelaunt, strahlte und winkte ihren Fans glücklich zu, als sie vor dem Luxushotel «Royal Monceau» in ihren Wagen steigen wollte. Draussen erwarteten sie jubelnde Fans hinter einer Absperrung. Dion liess es sich nicht nehmen, sich mit einem kräftigen Tritt in die offene Wagentür zu stellen, damit ihre Fans sie besser sehen konnten.

Es hätte ein wackeliges Unterfangen werden können, insbesondere durch die hohen Absätze ihrer Stiefel. Um es zu einem Fall gar nicht erst kommen zu lassen, eilte ihr sofort ein Bodyguard zur Seite. Respektvoll kniete er sich hinter die Sängerin und stützte sie mit seiner Hand am Rücken. So konnte sich Dion in Ruhe ihren Fans widmen.

Dion kämpft sich auf die Bühne zurück

Dion leidet am unheilbaren Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die Muskelsteifheit, Schmerzen und Krämpfe auslösen kann. Trotz ihrer Krankheit strahlt Dion in Paris Stärke und Entschlossenheit aus.

Lange war nicht klar, ob sie jemals wieder auf der Bühne stehen könnte. Mit viel Physio- und Stimmtherapie kämpfte sie sich zurück. Jetzt bereitet sie sich in Paris auf ihr grosses Bühnen-Comeback vor. Jeden Tag versammeln sich dort Hunderte Fans vor ihrem Hotel, um ihr Idol zu sehen und zu unterstützen.