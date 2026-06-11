2023 beendete Helene Fischer ihre letzte Tournee. Nun kehrt sie auf die grosse Bühne zurück und spielt zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum in Stadien im deutschsprachigen Raum. Blick war bei der Premiere der Mega-Tour, die sie auch in den Zürcher Letzigrund führt, mit dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helene Fischer startete ihre 360-Grad-Tour in Dresden vor 35'000 Fans

Höhepunkt: Ehemann Thomas Seitel schwebte für Akrobatiknummer auf die Bühne

Imposante Bühne: 25 Meter hoch, 90 Meter breit, 288 Tonnen schwer

Michel Imhof Teamlead People

Die Schlagerkönigin ist zurück! Um 20.17 Uhr erschien Helene Fischer (41) unter der Decke des Dresdner Rudolf-Harbig-Stadions und schwebte an einem Seil auf die Bühne inmitten des Publikums. Damit legte sie den Startschuss für ihre diesjährige 360-Grad-Stadiontournee. «Guten Abend Dresden, seid ihr bereit?», begrüsste sie die über 35'000 anwesenden Menschen am Mittwochabend. Und setzte zu ihrem ersten Konzert seit fast drei Jahren an.

«Das wird die Sommerparty unseres Lebens!», kündigte sie schon im Blick-Interview im November 2025 an. Und tatsächlich: Balladen sucht man auf der Setliste vergebens, stattdessen wird 140 Minuten lang gefeiert. Mittendrin gibt es auch neue Musik und persönliche Momente.

Gänsehautmoment mit ihrem Ehemann

Während Fischer den bisher unveröffentlichten Track «An meiner Seite» zum Besten gibt, schwebt plötzlich ihr Ehemann Thomas Seitel (41) auf die Bühne und nimmt Fischer für eine Akrobatiknummer in schwindelerregende Höhe mit. Fischer, die sich über ihr Privatleben bedeckt hält, präsentiert ihre Liebe vor der gesamten Menge! Für sie und den Vater ihrer zwei Töchter gibts Jubel und Applaus.

In der fast zweieinhalb langen Show blickte der deutsche Superstar auf 20 Jahre Karriere zurück. Sie spielte Lieder aus ihren Anfängen («Feuer am Horizont»), vom Durchbruch («Atemlos») und viele neuere Songs wie «Schau mal herein». Bei Letzterem hatte Fischer einige Textpatzer, als sie die Zeilen ihres Duettpartners und Ex-Freundes Florian Silbereisen (44) singen musste. «Ich vermisse Flori», meinte sie mit einem Lachen.

Drei neue Songs, Würdigung von Fans

Mit «An meiner Seite», «Warum» und ihrem aktuellen Nummer-1-Hit «Heute Nacht» sind gleich drei neue Titel auf der Setliste vertreten. Ein neues Album, noch ohne Titel, wurde schon in Einspielern vor dem Konzert angekündigt.

Auch die Fans wurden während der Show gewürdigt. Das Konzert sei Fischers «ganz grosses Dankeschön für 20 Jahre an meiner Seite», sagte sie. Und machte in einem ruhigen Moment ein Foto mit einem 20-jährigen Fan mit Schild und holte ein Hochzeitspaar, das nach dem Standesamt die Party am Fischer-Konzert feierte, auf die Bühne. Auch würdigte sie eine Hebamme, die der Sängerin schrieb, dass sie die Kinder jeweils zu ihrer Musik zur Welt bringe. «Ich ziehe meinen Hut vor deiner Arbeit und der aller Hebammen», sagte Fischer.

Tournee umfasst 15 Konzerte

Mittelpunkt der Produktion ist eine imposante Bühne, die inmitten des Publikums steht und vom einen Stadionende zum anderen reicht. Sie ist 25 Meter hoch, 90 Meter breit und 288 Tonnen schwer. Vier bewegliche Arme fahren die Künstlerin von der Bühnenspitze mitten über die Menge, nicht nur Technikfans kommen da ins Staunen.

1:18 Mega-Tour startet in Dresden: Hier wird Helene Fischers Mega-Bühne aufgebaut

Insgesamt 15 Konzerte stehen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz an. Am 14. Juli 2026 ist Fischer dann im Stadion Letzigrund in Zürich zu sehen.

«Wunderschöner Auftakt»

Nach vier Kostümwechseln, weit über 30 Songs – teilweise in Medleys verpackt – und 140 Minuten endete die Fischer-Show in Dresden. Fischer: «Es war ein wunderschöner Auftakt hier mit euch», sagte Fischer. Und verschwand über den Luftweg aus dem Stadion.

Tickets für das Konzert von Helene Fischer am 14. Juli 2026 im Zürcher Letzigrund gibt es bei Ticketcorner und Ticketmaster.