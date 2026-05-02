Helene Fischer kämpft im TV mit den Tränen

Schlagerstar Helene Fischer erinnert sich in der «NDR Talk Show» an ihren dramatischen Bühnenunfall im Jahr 2023. Die Bilder des Sturzes gehen ihr noch heute nahe. Zu Gast in der Sendung ist auch ihr Ex-Partner Florian Silbereisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helene Fischer spricht in der «NDR Talk Show» über Unfall 2023

Fischer sah schockierende Bilder ihres blutigen Auftritts erstmals im TV

Florian Silbereisen und Fischer erstmals seit 2018 gemeinsam vor Kamera

Fynn Müller People-Redaktor

Emotionaler Moment in der «NDR Talk Show» am Freitagabend: Helene Fischer (41) ist seit langem wieder mal zu Gast in einer TV-Sendung. Dort wird sie von Moderatorin Barbara Schöneberger (52) auf ihren dramatischen Bühnenunfall im Juni 2023 in Hannover angesprochen.

Schöneberger zeigt der Schlagersängerin die schockierenden Bilder, auf denen Fischer mit blutverschmiertem Gesicht zu sehen war. «Ich sehe es nicht gerne tatsächlich. Ich habe es mir auch nicht so oft angeschaut», gesteht Fischer und kämpft dabei sichtlich mit den Tränen. «Ich werde irgendwie emotional, wenn ich das sehe.»

1:03 Video zeigt den Unfall: Helene Fischer performt trotz Nasenbluten weiter

Der Unfall ereignete sich während einer ihrer Akrobatik-Nummern, für die Fischer bekannt ist. Was als perfekt durchgeplante Performance am Trapez begann, endete in einer Katastrophe. «Mein Horrorfilm war wirklich, dass dieses Blut so gespritzt ist. Es war nicht schön und das möchte ich meinem Publikum nie wieder antun», erklärte sie.

Trotz der Verletzung sang sie den Song zu Ende, bevor sie sich behandeln liess. Danach wurde das Konzert abgebrochen. Fischer sagt: «Wir alle haben nicht damit gerechnet, dass das so gefährlich werden könnte. Eigentlich war die Nummer ziemlich sicher.»

Silbereisen plaudert Privates aus

Neben Helene Fischer ist auch Florian Silbereisen zu Gast in der Talkshow. Insgesamt zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Silbereisen das Traumpaar in der deutschen Schlagerwelt. «Wir standen oft nebeneinander auf der Bühne, aber wir sassen noch nie zusammen in einer Talkshow», stellt der «Traumschiff»-Star fest. In der «NDR Talk Show» traten die beiden Schlagerstars erstmals gemeinsam seit ihrer Trennung 2018 vor die Kameras.

Silbereisen gewährt Einblicke in sein Privatleben. «Ich bin privat – Helene weiss das auch – eher ruhig», erzählt der Entertainer. In dem Gespräch offenbarte er ein Detail, das seine Ex-Partnerin überrascht: «Spätestens um vier, halb fünf muss ich mittlerweile irgendwann auf die örtlichen Wasserspiele.» Fischer reagierte amüsiert: «Das kenne ich gar nicht.» Daraufhin fügte Silbereisen hinzu: «Damals haben wir noch durchgeschlafen.»

Als Schöneberger augenzwinkernd bemerkt: «Sei froh, dass du ihn los bist», kontert Silbereisen lachend: «Ich bin froh, dass wir das jetzt endlich mal aufarbeiten können – nach all den Jahren.» Silbereisen strahlt in der Sendung über beide Ohren. Immer wieder lacht der Entertainer über die Sprüche von Schöneberger und Fischer. Trotz ihrer Trennung verbindet die beiden bis heute eine Freundschaft.



