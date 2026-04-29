Helene Fischer kehrt im Sommer auf die Bühne zurück. Vorab absolviert sie Medientermine und bringt dabei im ORF-Talk «Willkommen Österreich» mit ihren humorvollen Antworten das Publikum zum Lachen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helene Fischer kehrt im Sommer mit Tournee zurück, kommt auch nach Zürich

In TV-Show scherzt sie über Löwinnen und Beziehungen, Publikum begeistert

Erster gemeinsamer Talk mit Ex Florian Silbereisen am 1. Mai, 22 Uhr

Saskia Schär Redaktorin People

Im Sommer begibt sich Helene Fischer (41) nach ihrer Auszeit wieder auf Tour, mit der sie auch in Zürich Halt machen wird. Bevor es so weit ist, hat sie unseren östlichen Nachbarn einen Besuch abgestattet und sich in der ORF-Show «Willkommen Österreich» den Fragen der beiden Moderatoren Dirk Stermann (60) und Christoph Grissemann (59) gestellt.

Dabei brachte die bestens gelaunte Fischer mit ihren Aussagen nicht nur Stermann und Grissemann, sondern auch das Publikum immer wieder zum Lachen und verweigerte sich auch etwas expliziteren Fragen nicht. Weil sie sich einst bei Grissemann beklagt habe, er stelle immer dieselben Fragen, habe er nun neue. Eine davon lautet wie folgt: «Vor die Wahl gestellt, jetzt zu sterben oder noch fünf Jahre als gesundes Tier deiner Wahl weiterleben?»

«Natürlich als gesundes Tier!», antwortet Fischer und schiebt nach, dass sie in dem Fall gerne eine Löwin wäre. Diesen Steilpass lässt sich Stermann nicht entgehen und kommt auf das Thema «die Löwin beim Sex» zu sprechen. «Da gibts den Begriff der Duldungsstarre. Wenn der Löwe kommt, da legt die sich einfach hin und das nennt man Duldungsstarre.» Während sich Grissemann für die Frage seines Kollegen zu entschuldigen versucht, nimmt Fischer die Steilvorlage des Österreichers charmant-ironisch an: «Wobei das bei vielen Paaren normal ist». Das Publikum quittiert ihren Spruch mit einem Lacher.

Gemeinsamer Auftritt mit Florian Silbereisen

Für Helene Fischer steht bereits am Freitag der nächste TV-Talk an – mit altbekannter und berühmter Begleitung. Niemand Geringeres als ihr Ex-Partner Florian Silbereisen (44) wird an ihrer Seite in der «NDR Talk Show» zu sehen sein. Trotz einer zehnjährigen Beziehung, die 2018 endete, ist es das erste Mal, dass die beiden gemeinsam in einem Talkformat zu Gast sein werden.

Wie «Bild» schreibt, sei dies auf den ausdrücklichen Wunsch von Helene Fischer geschehen, deren mittlerweile über 20-jährige Karriere im Talkformat geehrt wird. Für diesen Anlass habe sie gemäss der Zeitung ihren noch immer guten Freund Florian Silbereisen dabeihaben wollen. Er war es, der ihren ersten TV-Auftritt 2005 am «Hochzeitsfest der Volksmusik» angesagt hatte und er soll es nun sein, der mit ihr auf die beiden vergangenen Jahrzehnte zurückblicken wird.

Moderiert wird der NDR-Talk von Barbara Schöneberger (52) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69). Los geht es am 1. Mai ab 22 Uhr.