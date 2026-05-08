Helene Fischer meldet sich mit neuer Musik zurück

Countdown-Geheimnis gelüftet: Helene Fischer kündigt neue Musik an. Damit ist sie nun endgültig aus der Babypause zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helene Fischer kündigt neue Single «Heute Nacht» für 29. Mai an

Nach Babypause plant sie ein Album und startet bald grosse Tour

Tour-Daten: 10. Juni bis 17. Juli, Shows auch in der Schweiz

Sophie Ofer Redaktorin People

Tagelang rätselten Fans von Helene Fischer (41), was hinter dem ominösen Countdown auf ihrer Homepage stecken könnte. Am Freitag um 17 Uhr wurde das Geheimnis dann endlich gelüftet: Fischer kommt mit neuer Musik zurück.

Auf ihrem Instagram-Profil gibt Fischer bekannt: Am 29. Mai wird ihre neue Single «Heute Nacht» erscheinen. Auf den Song soll ein neues Album folgen. So etwas haben Fans sehnsüchtig erwartet. Mit der Ankündigung veröffentlichte Fischer das Cover der Single. «Das ist der Anfang einer neuen Ära für mich», schreibt Fischer stolz.

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Grosses Comeback nach Babypause

Ihr letztes Album «Rausch» erschien 2021, im selben Jahr wurde Fischers erste Tochter geboren. 2025 wurde sie dann zum zweiten Mal Mutter einer Tochter. Jetzt hat Fischer wohl wieder mehr Zeit für die Musik. Zurzeit laufen die Proben zu ihrer 360-Grad-Stadiontour, die vom 10. Juni bis 17. Juli stattfinden wird. Geplant ist eine Reihe von Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

Seit 2018 ist Fischer mit Thomas Seitel (41) zusammen, dem Vater ihrer zwei Töchter. Nach ihrer Babypause feierte Fischer im Januar 2026 ihr Comeback in der Silbereisen-Show «Schlagerchampions».