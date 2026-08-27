Beim Weltklasse Zürich im Letzigrund steht sie am Donnerstagabend im musikalischen Rampenlicht: ESC-Star Delta Goodrem (41) über ihre Rückkehr in die Schweiz, ihre Karriere und kommende Projekte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Delta Goodrem tritt bei Weltklasse Zürichs Abschlusszeremonie im Letzigrund auf

Die Sängerin kämpfte sich nach Krebs und Stimmband-OP ins Rampenlicht zurück

2026: ESC-Vierte, neue Single «Warrior» und Training für «Strictly Come Dancing»

Michel Imhof Teamlead People

Erst schauen im Letzigrund alle auf die Leichtathletik-Stars, dann gehört die Bühne ihr: Delta Goodrem (41) ist der Gaststar der Abschlusszeremonie bei Weltklasse Zürich. Die australische Sängerin und diesjährige ESC-Vierte traf Blick am Tag vor ihrem Auftritt am Donnerstagabend zum Interview.

«Es ist toll, wieder in der Schweiz zu sein. Und dann erst noch an diesem riesigen Event», schwärmt sie über ihren Auftritt. «Als ich das erste Mal herkam, als Teenager, wurde ich in ein Fondue-Restaurant mitgenommen. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Leider reicht meine Zeit dieses Mal nicht dafür. Aber auf einen kleinen Spaziergang werde ich sicher gehen.»

Internationale Hits in den Nullerjahren

Die Australierin wurde in den Nullerjahren mit Hits wie «Lost Without You» und «Born To Try» bekannt, ihr Debütalbum «Innocent Eyes» schaffte es hierzulande in die Top 15 der Hitparade. In ihrer Heimat Australien besitzt gemäss Statistiken jeder vierte Haushalt ein Album von ihr.

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Aktuell hat Goodrem einen eng getakteten Terminplan. Sie trainiert in London für die BBC-Sendung «Strictly Come Dancing», die britische Version der RTL-Tanzshow «Let's Dance». Im Mai holte sie am ESC in Wien mit der Power-Ballade «Eclipse» den vierten Platz. «Als ich von der Bühne kam, war ich – unabhängig vom Ergebnis – einfach nur begeistert. Ich war glücklich, dass ich stolz auf mich sein konnte und auch mein Land stolz gemacht habe», sagt sie.

Sie erkrankte mit 18 an Krebs

Nach der Schlusszeremonie an den Commonwealth Games und dem Auftritt bei Weltklasse Zürich ist es für Delta Goodrem gleich der zweite Auftritt an einem Sportanlass in wenigen Wochen. Wie kompetitiv sie selbst ist? «Ich habe noch nie an einem Wettkampf teilgenommen – und jetzt mache ich mit dem ESC und ‹Strictly Come Dancing› gleich zwei in einem Jahr! Ich nehme dieses Jahr alles mit», so Goodrem.

0:32 Eurovision mit Starpower! Delta Goodrem vertritt Australien mit «Eclipse»

Die Sängerin kennt aber auch dunkle Zeiten: Mit 18 erkrankte sie an Krebs, 2018 musste sie nach einer OP das Sprechen neu lernen. «Ich musste lange trainieren und verschiedene Sätze üben, um zurückzukommen. Das brauchte viel Geduld», so Goodrem rückblickend. Um Krisen dreht sich auch ihre neue Single «Warrior» aus dem Album «Pure»: «Der Titel sagt: ‹Ja, ich habe einiges durchgemacht, und jetzt kämpfe ich und stehe wieder auf.›»

Welttournee geplant

Und jetzt ist bei Goodrem alles auf der Überholspur. «Es geht jetzt erst richtig los. Ich habe noch so viel vor! Ich kann es kaum erwarten, den Menschen die neue Musik zu präsentieren, auf Welttournee zu gehen und die Party am Laufen zu halten.»

Weltklasse Zürich läuft am Donnerstagabend ab 17.25 Uhr auf SRF zwei. Delta Goodrem tritt um 22 Uhr auf.