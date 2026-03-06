Australien schickt Mega-Star zum ESC

Darum gehts
- Australien schickt Delta Goodrem mit «Eclipse» zum ESC in Wien
- Sängerin schrieb Songs für Céline Dion und arbeitete mit Olivia Newton-John
- Australien bei Wettbüros auf Platz 4 der ESC-Beiträge
Zwei Jahre lang schaffte es Australien nicht mehr ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC). Das soll sich dieses Jahr ändern. Dafür engagierte der dortige Rundfunk SBS einen der grössten Namen, den das Land zu bieten hat. Delta Goodrem (41) wird das Land mit dem Titel «Eclipse» in Wien vertreten.
«Es ist mir eine grosse Ehre, Australien auf einer der grössten und bekanntesten Musikbühnen der Welt beim Eurovision Song Contest zu vertreten», sagt sie in einem Statement. «Ich kann es kaum erwarten, in Wien anzukommen und Australien stolz zu machen.»
In den Nullerjahren in den Schweizer Charts
Die Sängerin aus Sydney startete ihre Karriere genau wie Kylie Minogue (57) als Darstellerin in der Serie «Neighbours» und wurde anfangs der Nullerjahre mit den Titeln «Born To Try» und «Lost Without You» international als Musikerin bekannt. Ihr Debütalbum «Innocent Eyes» schaffte es in Australien an die Spitze der Charts, in Grossbritannien auf Platz 2 und in der Schweiz auf Platz 14. Sie tourte unter anderem mit Céline Dion (57) und «Grease»-Star Olivia Newton-John (1948–2022). Fünf ihrer sechs veröffentlichten Alben schafften es auf Platz 1 der australischen Hitparade, eines auf Platz 2. Mittlerweile besitzt jeder vierte australische Haushalt ein Album von Goodrem.
Ob sich die prominente Verpflichtung für Australien auszahlt, wird sich zeigen. Nicht immer ist es ein Erfolgsgarant, wenn eine Nation bereits etablierte Künstlerinnen und Künstler zum ESC schickt. 2007 schied die Schweiz mit DJ Bobo (58) – damals als Top-Favorit gehandelt – im Halbfinale aus. Immerhin stehen die Chancen für Delta Goodrem gut: Seit Bekanntwerden ihrer Verpflichtung schoss Australien bei den Wettbüros auf Platz vier der diesjährigen Beiträge.