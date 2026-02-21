Nemo schickte den ESC-Siegpokal 2024 aus Protest an die EBU zurück. Gerüchte besagen, er sei zersplittert angekommen. Blick hat bei der EBU nachgefragt.

Michel Imhof Teamlead People

Mitte Dezember 2025 verkündete Nemo (26), die Trophäe des Siegs beim Eurovision Song Contest 2024 in Malmö aus Protest der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in Genf zurückzuschicken. Dies aus Protest, weil in einer Generalversammlung entschieden wurde, Israel nicht vom ESC auszuschliessen. Was seither mit der Trophäe des dritten Schweizer ESC-Siegs passiert ist, ist unklar.

In ESC-Kreisen gibt es das Gerücht, die Trophäe sei nur in WC-Papier eingewickelt bei der EBU angekommen. Total zersplittert. Wir erinnern uns: Das Glasmikrofon, das seit Jahren dem Siegesact übergeben wird, ist höchst fragil. Bei verschiedenen Acts ist es schon zerbrochen. Auch als Nemo am 11. Mai 2024 den dritten Schweizer ESC-Sieg holte. Nemos Hand musste verarztet werden. Ein Ersatz wurde bereitgestellt. Das Original geflickt und Nemo wieder zugeschickt.

EBU weicht aus

Wo ist die Trophäe jetzt? Blick fragte bei der EBU nach einem Foto. Und danach, ob die Gerüchte über das zersplitterte Glasmikrofon stimmen. Die ausweichende Antwort: «Wir bedauern, dass Nemo die Trophäe zurückgegeben hat, die Nemo 2024 verdient gewonnen hat. Wir respektieren die tief empfundenen Ansichten, die Nemo damals zum Ausdruck gebracht hat, und Nemo wird immer ein geschätzter Teil der Eurovision-Song-Contest-Familie bleiben.» Genauere Angaben über den Verbleib der Trophäe wolle man nicht machen. «Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen.» Auch Nemo stand für Fragen nicht zur Verfügung.

Gerüchten zufolge soll mit dem bereits vollzogenen ESC-Logo-Wechsel heuer in Wien auch eine abgeänderte Trophäe vergeben werden. Ob diese stabiler ist, wird sich zeigen.