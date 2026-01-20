Veronica Fusaro vertritt die Schweiz beim «Eurovision Song Contest» 2026 in Wien. Die Thuner Musikerin tritt mit ihrer emotionalen Popmusik im Halbfinale am 14. Mai gegen internationale Konkurrenten an. Ihr Song wird am 11. März veröffentlicht.

Silja Anders Redaktorin People

Die Schweiz schickt Veronica Fusaro, eine der spannendsten Künstlerinnen des Landes, zum «Eurovision Song Contest» 2026. Der 28-jährige Star aus Thun BE tritt am 14. Mai im zweiten Halbfinale gegen internationale Konkurrenz an.

Der grösste Musikwettbewerb der Welt findet dieses Jahr in Wien statt und wird live auf SRF übertragen. Für Fusaro ist die Teilnahme eine Herzensangelegenheit: «Die Schweiz am ‹ESC› vertreten zu dürfen, fühlt sich für mich wie ein grosses Vertrauensgeschenk an. Ich möchte diese Bühne nutzen, um meine Musik ehrlich und ohne Maske zu zeigen.» Fusaro verrät auf Instagram, dass der Song, mit dem sie die Schweiz am ESC vertreten möchte, am 11. März veröffentlicht wird.

Sie stürmte bereits die Charts

Die Musikerin freut sich besonders auf die Vielfalt des Events: «Der ‹ESC› bringt Menschen, Kulturen und Musik auf einzigartige Weise zusammen. Teil davon zu sein und meine Songs in diesem internationalen Umfeld zu präsentieren, bedeutet mir unglaublich viel.» Bekannt für ihre markante Stimme und den tiefgründigen Sound, gehört Fusaro zu den aufregendsten Stimmen des Schweizer Alternative Pop. Ihre Musik vereint Pop, Soul und Rock-Elemente, geprägt von emotionaler Tiefe und authentischem Storytelling. Als Tochter einer Schweizer Mutter und eines italienischen Vaters bringt sie kulturelle Vielfalt in ihre Songs ein. Bereits 2016 wurde sie von SRF 3 als «Best Talent» ausgezeichnet und hat seitdem über 500 Konzerte auf renommierten Bühnen wie dem Glastonbury Festival und dem Montreux Jazz Festival gespielt. Auch als Voract für Mark Knopfler im Amphitheater von Nîmes überzeugte sie. Ihr aktuelles Album «Looking for Connection», erschienen am 24. Oktober 2025, thematisiert das Bedürfnis nach Echtheit in der modernen Welt.

Schon ihr Debütalbum «All the Colors of the Sky» (2023) erreichte Platz fünf der Schweizer Charts. Fusaro begeistert mit ehrlichen Texten, starker Bühnenpräsenz und ihrer einzigartigen Stimme. Die Wahl für den Schweizer Beitrag wurde aus 493 eingereichten Songs in einem mehrstufigen Verfahren getroffen. Eine internationale Publikums- und Fachjury, deren Stimmen jeweils zu 50 Prozent zählten, entschied sich für Fusaro. Ihr Song wird am 11. März 2026 veröffentlicht. Für die Inszenierung ihres Auftritts wurde Fredrik «Benke» Rydman engagiert, einer der erfolgreichsten Kreativdirektoren in der Geschichte des «ESC». Rydman gewann den Wettbewerb 2015 mit Måns Zelmerlöw für Schweden und 2024 mit Nemo für die Schweiz. Für Fusaro entwickelt er eine Performance, die ihre musikalische Handschrift und emotionale Stärke in den Mittelpunkt stellt.

Der 70. «Eurovision Song Contest» wird weltweit von über 170 Millionen Menschen verfolgt. Die Halbfinals am 12. und 14. Mai werden auf SRF zwei und das grosse Finale am 16. Mai live aus der Wiener Stadthalle auf SRF 1 ausgestrahlt. Insgesamt treten Künstlerinnen und Künstler aus 35 Ländern an. Die Schweiz setzt mit Veronica Fusaro auf eine Künstlerin, die nicht nur musikalisch, sondern auch emotional überzeugt.