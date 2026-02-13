Nächster Hammer für die ESC-Organisatoren: Die grosse Jubiläumstournee durch Europa wird gemäss Blick-Informationen mangels Nachfrage kommende Woche abgesagt. Auch der Termin in Zürich am 20. Juni 2026 ist betroffen.

Darum gehts ESC-Jubiläumstournee 2026 abgesagt, Zürich-Termin am 20. Juni betroffen

Nur Bruchteil der Tickets seit Verkaufsstart am 6. Februar verkauft

Michel Imhof Teamlead People

Der Eurovision Song Contest (ESC) befindet sich in der Krise. Nachdem sich fünf Länder wegen der Teilnahme Israels von der diesjährigen Jubiläumsausgabe in Wien (Österreich) zurückgezogen haben, wird gemäss Informationen von Blick die geplante Jubiläumstournee durch Europa abgesagt. Betroffen ist davon auch der Termin im Hallenstadion Zürich am 20. Juni 2026.

Die Jubiläumstournee wurde von den Organisatoren grosszügig geplant. Auf dem Plan der «Eurovision Live Tour» standen zehn Termine in den grössten Konzerthallen Europas, darunter der Londoner O2 (England), die Lanxess Arena in Köln (D), die Accor Arena in Paris (F) und die Avicii Arena in Stockholm (Schweden). Alle bieten Platz für über 15'000 Personen. Doch ein Blick auf die Ticketportale zeigt: Von den angebotenen Tickets wurde seit Verkaufsstart am 6. Februar 2026 nur ein kleiner Bruchteil verkauft.

Kein Zusammentreffen der ESC-Sieger

Fans bemängelten die hohen Preise für die Tournee. In Zürich kostete das billigste Ticket 63 Franken. Einen Sitzplatz in der besten Kategorie gabs für 173 Franken. Für einen Stehplatz musste man 99.90 Franken berappen. Zum Vergleich: Für den diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien kosteten die Karten 10 bis 360 Euro.

Auf der Bühne angekündigt waren unter anderem die ESC-Sieger Johnny Logan (71, Irland), Katrina (65, Grossbritannien), Lordi (Finnland, wäre nicht in Zürich aufgetreten) und Helena Paparizou (44, Griechenland). Auch Auftritte der zehn bestplatzierten Acts des diesjährigen ESCs waren geplant. Sie haben dafür jetzt einen freien Terminplan, um für andere Gigs gebucht zu werden.

Pressestelle liess Anfrage bislang unbeantwortet

Die Pressestelle des Eurovision Song Contests liess eine Anfrage von Blick bislang unbeantwortet. Beim lokalen Schweizer Veranstalter Gadget wollte man die Information nicht kommentieren. Gemäss Informationen von Blick soll die Absage der Tournee am kommenden Montag kommuniziert werden.

Der Eurovision Song Contest 2026 findet vom 12. bis 16. Mai in Wien statt, nachdem letztes Jahr in Basel der Österreicher JJ (24) mit dem Song «Wasted Love» den grössten Musikwettbewerb der Welt gewonnen hatte. Für die Schweiz steigt die Thunerin Veronica Fusaro (28) ins Rennen. Das Lied wird am 11. März 2026 veröffentlicht.