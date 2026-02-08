Johannes Pietsch alias JJ spricht im Interview mit Blick über sein Leben nach dem grossen Gewinn am ESC 2025. Auch bringt er eine neue Single raus. Er verrät was hinter dem neuen Lied steckt.

Darum gehts JJ gewann 2025 den ESC mit «Wasted Love» und wurde berühmt

Er spricht über Druck und Inspiration für seine neue Single

JJ trat vor 17'000 Menschen auf und tourte durch Europa Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Mit seiner Stimme hat er in Basel alle ausgestochen: Johannes Pietsch (24) alias JJ hat mit «Wasted Love» den Eurovision Song Contest 2025 gewonnen – doch der Musiker will nicht für immer nur der ESC-Sieger sein. «Ich will eine eigene Person sein, JJ, der Künstler. Ich will weiter Musik machen und meine Geschichte weitererzählen», betont er im Interview mit Blick.

« Ich bin mehr als nur der ESC-Gewinner Johannes Pietsch »

Anfang Februar kam seine neue Single «Shapeshifter» (Gestaltwandler) heraus – ein Statement, das genau das unterstreichen soll. «Ich wollte zeigen, was ich sonst noch habe», sagt der 24-Jährige selbstbewusst: «‹Shapeshifter› ist stimmlich noch anstrengender als ‹Wasted Love›.»

Eine herausfordernde Zeit

Die neue Single ist inspiriert von der schwierigen Phase nach seinem ESC-Sieg, der ihn über Nacht ins Rampenlicht Europas katapultierte. «Es war eine sehr lange und anstrengende Zeit», erzählt JJ. «So viele Augen, die plötzlich auf einen gerichtet sind – es ist schon viel Druck.»

Seither begeistert er ein Millionenpublikum auf grossen Bühnen und ist ständig auf Reisen. Seine Familie und Freunde sieht er daher auch nicht mehr so oft, was ihm manchmal noch zu schaffen macht. «Diese Zeit ist nicht leicht gewesen, doch nun ist etwas Wunderbares daraus entstanden.»

Verwandlung in einen Song verpackt

«Meine neue Single beschreibt das Gefühl, wenn einem alles zu viel ist», erklärt er. Es geht um jene Momente, in denen man sich völlig verloren fühlt, nicht mehr weiss, wer man eigentlich ist. «Ich wollte diese Verwandlung in einem Song verpacken – wie man durch schwere Zeiten geht und sich dabei komplett verändert.»

Mit «Shapeshifter» wollte JJ etwas Neues ausprobieren. «Ich wollte meine Pop-Stimme mehr rausholen und unbedingt eine Bridge einbauen – das machen ja sonst nur noch wenige.» Der Aha-Moment kam, als er den fertigen Song zum ersten Mal hörte. «Da haben sich Flügel für mich geöffnet, und ich konnte einfach wegfliegen.»

Es wird ein Video zum Song geben

Am selben Tag wie der Song erscheint auch ein Visualizer, in dem die Farbe Gold eine signifikante Rolle spielt. «Ich möchte Wärme verbreiten, so wie in der Golden Hour», schwärmt JJ. Diese goldene Stunde kurz vor Sonnenuntergang, wenn alles in warmes Licht getaucht ist – genau dieses Gefühl soll der Song vermitteln.

Die Entwicklung, die Verwandlung – sie geht weiter. «Es ist mir ein Anliegen, mich weiterzuentwickeln und gute Musik für die Fans zu machen», betont JJ zum Abschluss.